طلب خودروسازان و قطعه سازان را بموقع پرداخت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فیاض روز شنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

فیاض در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع و تولیدکنندگان و بسته های حمایتی از کارآفرینان اظهارداشت: با توجه به تغییرات ناشی از روی کار آمدن دولت دوازدهم شاید کمی در برنامه ها عقب مانده ایم که باید بسرعت جبران کنیم.

وی اضافه کرد: تا پایان هفته وضعیت سودهای بانکی تثبیت خواهد شد و شرایط برای تصمیم گیری مساعد خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت تصریح کرد: پرداخت هزینه های خرید از قطعه سازان در یک روند سه ماهه انجام می شود و بدهی به خودروسازان بزرگ نداریم.

وی یادآورشد: سالانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از قطعه سازان خرید می شود که پرداخت بموقع هزینه های یادشده کمک موثری به تولید است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افتتاح دو طرح صنعتی و تولیدی و یک طرح توسعه امروز به قزوین سفر کرده است.