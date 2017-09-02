مخالفت معارضان مسلح سوری با حضور گروه مسکو در هیأت مذاکره کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه، در حالی که وزارت خارجه قزاقستان از برگزاری دور آتی نشست آستانه در ۱۴ و ۱۵ سپتامبر خبر داده است، «احمد بری» رئیس هیأت معارضان مسلح سوری در نشست های آستانه و رئیس ستاد ارتش آزاد معارضان اعلام کرد که با حضور گروه مسکو در میان اعضای هیأت عالی مذاکره کنندگان سوری موافق نیست.

بری در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت امیدوار است هیأتی متحد از طریق نشست هایی که معارضان در ریاض برگزار می کنند تشکیل شود و تعداد بیشتری از جریان ها و گروه های معارضان سوری را در خود جای دهد. اما وی تأکید هم کرد که گروه وابسته به او با حضور گروه مسکو در این هیأت مخالف است زیرا معتقد است که خواسته های مردم سوریه را نمایندگی نمی کنند.

رئیس هیأت معارضان مسلح سوری تأکید کرد که این گروه هنوز برای حضور در نشست آتی آستانه دعوت نشده اند و گفت که هنوز تصمیمی از سوی معارضان سوری مسلح گرفته نشده که اگر به این نشست دعوت بشوند در دور آتی آستانه حضور خواهند داشت یا خیر.

پیشتر کشورهای حامی معارضان سوری مانند ریاض از گروه های متعدد معارضان خواسته بودند برای تشکیل هیأت مذاکره کننده جدید به اتفاق نظری برسند، اما نشست پیشین این گروه که ریاض ۲ نام داشت و طی ۲ روز برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافت.