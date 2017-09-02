روحانی فرا رسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای تران دای گوانگ

رییس جمهوری سوسیالیستی ویتنام

فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

با ابراز خرسندی از روابط صمیمانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، امیدوارم در سایه تلاش و اراده سیاسی مسئولین عالیرتبه دو کشور، شاهد تقویت و تعمیق هر چه بیشتر روابط فیمابین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و بهروزی مردم ویتنام را آرزومندم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران