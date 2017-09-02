روحانی فرا رسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای تران دای گوانگ
رییس جمهوری سوسیالیستی ویتنام
فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.
با ابراز خرسندی از روابط صمیمانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، امیدوارم در سایه تلاش و اراده سیاسی مسئولین عالیرتبه دو کشور، شاهد تقویت و تعمیق هر چه بیشتر روابط فیمابین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.
سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و بهروزی مردم ویتنام را آرزومندم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
