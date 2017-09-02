۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۹

در پیامی؛

روحانی فرا رسیدن روز ملی ویتنام را تبریک گفت

رییس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام اظهار امیدواری کرد شاهد تقویت هر چه ببیشتر روابط فیمابین دو کشور در همه ابعاد باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای تران دای گوانگ

رییس جمهوری سوسیالیستی ویتنام

فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

با ابراز خرسندی از روابط صمیمانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، امیدوارم در سایه تلاش و اراده سیاسی مسئولین عالیرتبه دو کشور، شاهد تقویت و تعمیق هر چه بیشتر روابط فیمابین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و بهروزی مردم ویتنام را آرزومندم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

