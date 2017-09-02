شهنازی: خیالمان بابت اعزام کاروان به ترکمنستان راحت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتادمین نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور ارائه گزارش در مورد وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا و همچنین بررسی پروندههای مالی این کمیته در سه محور جداگانه صبح امروز (شنبه) برگزار شد.
شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان این نشست با حضور در جمع خبرنگاران گفت: گزارش وضعیت کاروان ایران که پیش از این از سوی مسئولان کمیته بارها اعلام شده بود، مجدداً در حضور اعضای هیأت اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. اولین گروه کاروان ایران شامل تیم سوارکاری به ترکمنستان اعزام شده و گروههای دیگر نیز طبق برنامه زمانبندی شده، در زمانهای مختلف راهی این کشور خواهند شد.
وی با اشاره به تخصیص مالی جدیدی که اواخر هفته گذشته از سوی خزانهداری کل کشور به کمیته ملی المپیک داده شد، تصریح کرد: با اختصاص این بودجه، در واقع خیال کمیته ملی المپیک بابت اعزام به بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا راحت شد. تا قبل از این به خاطر کمبود نقدینگی، مشکلات زیادی را برای این بازیها احساس میکردیم اما با پیگیریهای صورت گرفته و تخصیص انجام شده، دیگر خطری اعزام کاروان به ترکمنستان را تهدید نمیکند.
سخنگوی هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در این رابطه گفت: در نشست امروز گزارش بودجه کمیته ملی المپیک توسط سرپرست ذیحسابی کمیته ارائه شد. درواقع بر اساس پیگیریهایی که توسط کمیته انجام شد و همچنین مساعدت نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دژپسند معاونت تخصصی بودجه و اکرمی خزانهدار کل کشور، تاکنون ۵۰ درصد بودجه متفرقه ما تخصیص داده شده است. قاعدتاً بخشی از این بودجه بابت هزینههای اعزام که شامل تهیه بلیت هم میشود، صرف میشود و مابقی آن، میان فدراسیونها تقسیم خواهد شد.
بانک اسپانسر کاروان ایران در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی، دیگر موضوع مورد بحث در نشست هیأت اجرایی بود. شهنازی در همین رابطه گفت: هفته گذشته با مسئولان این بانک نشستی داشتیم و پس از بررسیهای انجام شده و لحاظ کردن میزان کمک ارائه شده از این بانک و همچنین خدماتی که کمیته ملی المپیک داشته است، پرونده همکاری را مختومه اعلام کرده و تفاهمنامه خاتمه کار را هم امضا کردیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته میشد این بانک بدهی چند میلیاردی بابت همین بازیهای آسیایی اینچئون به کمیته ملی المپیک دارد، یادآور شد: البته قبل از آن دوره بازیها و در شرایطی که کمیته ملی المپیک نیازمند بودجه بود، این بانک به عنوان اسپانسر مبلغی را در اختیارمان قرار داد. در کل پس از بررسیهای لازم و تفاهم دو نفر، پرونده کار بسته شده و قرار نیست بودجه دیگری رد و بدل شود.
دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین در مورد سهام این کمیته در یکی از بانکهای خصوصی که قرار بود در نشست امروز مورد بحث قرار بگیرد، افزود: باید یادآور شوم این سهام به عنوان یک سرمایه برای کمیته المپیک از دست رفته بود اما با پیگیریهای کمیته و از راه حقوقی مجدداً بازگشت داده شد. نظر هیأت اجرایی این است که این سرمایه تبدیل به احسن شود تا بتوان به صورت مثبت و مفیدتر از آن استفاده کنیم. قرار بر این شد تا من در این زمینه گزارش کارشناسی دقیق آماده کرده و آن را تقدیم هیأت اجرایی کنم تا بر اساس پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت میکنیم، برای استفاده از آن تصمیمگیری کنیم. آنچه مهم است این است که این سهام برای کمیته ملی المپیک احیا شده و باید آن را به شیوه بهتر مورد استفاده قرار دهیم.
