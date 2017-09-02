۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

فالکون ۹ هواپیمای فضایی به مدار زمین می برد

هفته آینده موشک فالکون ۹ یک هواپیمای فضایی نیروی هوایی آمریکا را به مدار زمین می برد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هواپیمای فضایی ساخت نیروی هوایی آمریکا هفته آینده برای بار پنجم مورد آزمایش قرار می گیرد.

 هواپیمای X-۳۷B به وسیله یک موشک فالکون ۹ از مرکز کندی در فلوریدا به آسمان پرتاب می شود. هواپیمای فضایی بی سرنشین درمدار زمین قرار  خواهد گرفت.

البته این نخستین پرتاب هواپیمای فضایی مذکور با موشک فالکون ۹ است. پرتاب های قبلی به وسیله موشک آلیانس اطلس انجام شده بوده اند.

از سوی دیگر در این اواخر شرکت اسپیس ایکس به جای ارسال موشک های تجاری بیشتر به پرتاب نمونه های نظامی پرداخته است.

این درحالی است که بسیاری از اطلاعات مربوط به هواپیمای فضاییX-۳۷B  محرمانه هستند. پرتاب و فرودهای آزمایشی آن  در رسانه ها منعکس شده اند اما  دقیقا مدت زمان ماموریت مشخص نیست و اهداف آن نیز اعلام نشده است.

در پرتاب هفته آتی هواپیما حاوی محموله های آزمایشی مانند ماهواره های کوچک، است.  

شیوا سعیدی

