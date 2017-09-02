به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح شنبه در دیدار معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی کشور جدی است و نه تنها هنوز سایه شوم تحریم را بالای سر خود می‌بینیم، بلکه جدی‌تر و گسترده‌تر نیز شده است.

وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس پیچیده‌ترین مشکلات در کشور وجود داشت و به خاطر اینکه صادقانه مطرح می‌شد، مردم تحمل می‌کردند در حالی که در مضیقه جاده، آب، برق و اقتصاد بودند و با وجود این با تمام توان به جبهه‌های جنگ کمک می‌کردند و با نظام و دولت همراه می‌شدند.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز برخی‌ها با ادبیات دوران دفاع مقدس با مردم صحبت نمی‌کنند، افزود: هر کسی درمانده و گرفتار است به سراغ ما می‌آید و به همین خاطر مشکلات معیشتی و بیکاری مردم را با تمام وجود احساس می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: با وجود این همه مشکلات در اظهارات برخی از مسئولان چیزهای می‌شنویم و آمارهایی در حوزه اشتغال ارائه می‌شود که با واقعیت‌های جامعه قابل پذیرش نیست.

وی بیان کرد: اگر صورت مسئله را پاک کنیم مردم با ما همراه نمی‌شوند و ممکن است موضع‌گیری کنند، ناراحت شوند و اعتمادشان را نسبت به مسئولان نظام از دست بدهند اما اگر صادقانه با مردم رفتار کنیم پشتوانه عظیمی برای نظام خواهد بود که هر تحریمی را شکننده خواهد کرد.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر اینکه باید نظارت و بازرسی دقیقی در واگذاری منابع و امکانات وجود داشته باشد، گفت: اگر بازرسی دقیق در واگذاری منابع وجود نداشته باشد، کارها به دست آدم‌های نالایق می‌افتد و در نتیجه مردم آسیب می‌بینند.

در این دیدار محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید منابع و امکانات به اهلش سپرده شود و خلاف شرع و عدالت است که کارها را به کسانی که اهلیت ندارند واگذار کنیم.