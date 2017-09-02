سازو کار جدید مشاوران و دستیاران جوان دولت طراحی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: بخش های قبل توجهی از نظام اجرایی و مدیریت کشور با مفهوم سازمان مردم نهاد فاصله فکری و معنایی دارند و درک درستی از مشارکت های اجتماعی این سازمان ها ندارند.

رستمی در ادامه گفت: سازمان های مردم نهاد باید کمک کنند تا فرهنگ لزوم مشارکت اجتماعی این سازمان ها در نظام اجرایی کشور نهادینه شود ، با نهادینه شدن مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در نظام اجرایی کشور، حمایت از این سازمان ها توسط نهادهای مختلف به عنوان یک ارزش اجتماعی و مدیریتی وشناخته می شود و دیگر کسی در برابر فعالیت این سازمان ها مقابله نخواهد کرد.

او در ادامه گفت: بر خلاف سال های گذشته، امسال میزان اعتبار در حوزه جوانان به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است، در سال ۹۶ در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حوزه جوانان در نظر گرفته شد، اعتبار حوزه جوانان در هر استان به یک میلیارد افزایش پیدا کرد این در حالی است که در سال گذشته میزان این اعتبار حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود، این افزایش اعتبار با هدف اشتغالزایی، ایجاد بستر مناسب برای اشتغالزایی و حل مشکلات ازدواج برای جوانان صورت گرفته است، این افزایش اعتبار تا پایان برنامه ششم توسعه ادامه خواهد داشت، میزان اعتبار سازمان های مردم نهاد با حمایت دولت افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: تا پایان امسال در مورد مشاوران و دستیاران جوان دولت ساز و کار جدیدی شکل خواهد گرفت و از فعالان سازمان های مردم نهاد برای اینکار دعوت به همکاری انجام خواهد شد.

رستمی در ادامه گفت: مجلس جوانان باید با برنامه ریزی درست و دقیق پیگیری شود ، فعلا در حال فراهم کردن زمینه های شکل گیری اش هستیم هستیم ، گام بعدی را هم در این مورد برداشتیم و مجامع استانی را تشکیل دادیم ، پس از تشکیل رسمی مجمع ملی جوانان و ارتباط آن با سایر حوزه جوانان به دنبال مجلس جوانان خواهیم رفت.

او در ادامه گفت: تمامی اعتباراتی که به استان ها و سمن ها در نظر گرفته می شود باید شفاف شود و این وظیفه سازمان های مردم نهاد است که با پیگیری خوستار شفافیت این موضوع شوند، جامعه در حال پیشرفت نیازمند پیگیری است.