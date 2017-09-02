به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشورطبق قانون هرساله قرعه کشی شد. قرعه کشی سی و امین دوره این رقابتها مردادماه با حضور نمایندگان باشگاه ها برگزار گردید و تیم هایی چون نفت و گاز گچساران، کبیر موتور کازرون، بیتا سبزوار، هپکو اراک، فولاد مبارکه سپاهان، نیروی زمینی ارتش، نماینده اصفهان، صنعت مس کرمان، آرمان پاد یزد، پتروشیمی مارون برای حضور در دیدارها ثبت نام کردند.

اما در حالی که اعلام شده بود این رقابتها از روز دهم شهریور ماه استارت می خورد هیچ خبری از سوی فدراسیون مبنی بر تعیین تکلیف یا شروع این مسابقات اعلام نشده است.

برخی از تیم ها هنوز مبالغ ورودیه خود را پرداخت نکرده اند و به همین دلیل از گردونه قرعه کشی حذف شده اند. پیش بینی می شود با حذف این تیم ها، تیم هایی از استان های اصفهان یا تهران به جمع حاضران در لیگ اضافه شوند.

با گذشت بیش از یک ماه از زمان قرعه کشی لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور نه تکلیف تیمی مشخص است و نه خبری از شروع تمرینات و برنامه ریزی های لیگ شنیده می شود.

از سوی دیگر تعداد لژیونرهای هندبال ایران به عدد ۱۰ رسیده است تا بهترین های هندبال ایران در مهمترین رویداد داخلی هرساله این رشته غایب باشند. تیم قهرمان لیگ، شهرداری کاشان منحل شده و بازیکنانش همچنان در گیر دریافت حق الزحمه خود هستند. برخی از بازیکنان این تیم به تیم های دیگر پیوسته، برخی بلاتکلیف و یکی دو نفر نیز به تیم های خارجی رفته اند.

پنجاه و هشتمین دوره مسابقات هندبال باشگاه های اروپا در حالی در روزهای آتی استارت می خورد که باشگاه های حاضر در این قاره از مدتها پیش تمرینات خود را شروع کرده و بارها بارها مسابقه تدارکاتی داشته و تورنمنت های دوستانه را پشت سر گذاشته اند.

پای لیگ برتر هندبال ایران هر سال شکسته تر از قبل می شود و این بار نیز پای لنگ این رقابتها با بلاتکلیفی رئیس فدراسیون عجین شده. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال که به خواسته اهالی این رشته اسفند ماه سال گذشته بر مسند ریاست این فدراسیون تکیه زد، مدتی است از مسئولیت خود استعفا داده است.

هرچند رحیمی در گفتگویی منتشر شده از سوی روابط عمومی فدراسیون اعلام کرده که بر کارهای هندبال نظارت دارد اما بلاتکلیفی در لیگ برتر هندبال و عدم پاسخگویی این مجموعه از یک سو و شایعات پیوستن رحیمی به یکی از باشگاه های تهرانی حال این روزهای هندبال را خراب تر از قبل کرده است و این موضوع نشان می دهد مشکلات ریشه دار هندبال همچنان پابرجاست.