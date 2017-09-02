تحمیل نیرو به آموزش و پرورش/ جذب بدون ضابطه ۲۸۰ هزار معلم

احمد عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۱۰ سالِ گذشته ۳۳۰ هزار نیرو از طریق برخی نمایندگان مجلس جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند که حدود ۲۸۰ هزار نفر از این نیروها حتی یک روز هم دوره های آموزشی را نگذرانده بودند.

معاون شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت: این نیروها ۳۰ سال به سرنوشت آینده فرزندان کشور حاکم هستند. یعنی آموزشی که خود ندارد را می خواهد به دیگران انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش کیفیت پایین آموزش است. یک سوم نیروهای ما بدون شرایط وارد آموزش و پرورش شده اند چگونه می توانند کیفیت را افزایش دهند.

عابدینی گفت: درخواست های اجتماعی که وارد می شود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را ملزم می کنند تا این نیروها را استخدام کند. در حالی که هیچ وزارت خانه ای را پیدا نخواهیم کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جذب نیروی آن ورود کند. این موضوع با مسئولیت های وزیر، تعارض دارد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و تمام ارکان نظام باید به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند و اداره این وزارت خانه تنها از عهده یک وزیر بر نمی یاید. باید وزارت آموزش و پرورش تبدیل به یک دغدغه ملی شود.

وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی یکی از رقیب های پنهان وزارت آموزش و پرورش هستند. ممکن است یک سریال، تمام آموزش های یک معلم را بر باد بدهد.

عابدینی گفت: متاسفانه نهادی همانند شواری عالی انقلاب فرهنگی، نقش خود را در این زمینه خوب ایفا نمی کند در حالی که باید سازمان ها و ارگان ها را موظف به همراهی با وزارت آموزش و پرورش کند. در سند تحول بنیادین یکی از نهادها صدا و سیما است که باید نقش تحولی داشته باشد که اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: در بودجه آموزش و پرورش، اعتباری برای تحول در وزارت آموزش و پرورش صدر نظر گرفته نشده است. اعتباری که در نظر گرفته شده است ۹۸ درصد برای حقوق هزینه می شود. چگونه می توان با دو درصد تحول ایجاد کرد.

معاون شورای عالی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مسیر ورود به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان است. همچنین طبق ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان می توان در صورتی نیرو از دانشگاه های دیگر جذب کرد که یک دوره مهارتی یکساله بگذرانند. لذا باید ظرفیت دانشگاه فرهنگیان را افزایش دهند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد تا از مسیر علمی نیرو جذب کنند.

وی افزود: هر کسی می خواهد وارد وزارت آموزش و پرورش شود باید دوره مهارتی و علمی را بگذراند. این فرد می تواند نیروی حق التدریس، نهضتی و نیروی آزاد باشد. فقط باید دوره های علمی و آموزشی وزارت خانه را بگذراند.

وی بیان کرد: مجلس از نظر بنده شانیت ورود به مصداق های جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را ندارد. مجلس باید سیاست ها را تعیین کند در صورتی که اینگونه نیست و تعیین می کند اشخاص بدون توجه به صلاحیت آنان باید جذب شوند.

عابدینی یادآور شد: از یک طرف دست و پای وزارت آموزش و پرورش را بسته است. از سوی دیگر به وزارت آموزش و پرورش نیرو تحمیل می شود و از طرفی بودجه کافی هم در نظر گرفته نمی شود. این تضاد ها موجب ایجاد مشکل برای وزارت خانه می شود.

عابدینی گفت: پیش بینی کرده اند بیش از ۳۰۰ هزار نفر تا ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند که این یک بحران است. اگر مجوز جذب از سوی سازمان استخدامی و مجلس داده شود روش های مختلف جذب به صورت علمی انجام می شود.