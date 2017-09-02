به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد دیه کشور، افزایش امنیت اطلاعات مربوط به مددجویان، ثبت سراسری اطلاعات متقاضیان مشمول کمک این نهاد حمایتی، سهولت در دسترسی به سوابق قضایی از طریق برقراری ارتباط با سامانه جامع سازمان زندانها (پانیذ)، حذف اسناد فیزیکی، نظارت بر تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از جمله ویژگیهای نرمافزار یاد شده است.
این برنامه صبح امروز - ۱۱ شهریور ماه - با حضور سیدمرتضی بختیاری قائممقام تولیت آستان قدس رضوی و رییس هیات امناء ستاد دیه کشور، سید علاء میرمحمدصادقی رییس هیات مدیره، اصغر جهانگیر رییس سازمان زندانها و عضو هیات مدیره، علیاکبر یساقی نایب رییس هیات مدیره، سید اسدالله جولایی مدیرعامل و دیگر اعضای این مجموعه مردم نهاد به طور رسمی افتتاح شد.
نرم افزار جامع غدیر از تیر ماه امسال به مدت دو ماه به طور آزمایشی در نمایندگی استانهای کرمان، تهران، آذربایجانغربی، خراسان رضوی و البرز مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود.
نظر شما