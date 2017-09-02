داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۱۶ عملیات امدادی انجام‌شده طی هفته گذشته، ۱۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد مربوط به خدمات حضوری، دو مورد مربوط به حوادث شهری و یک مورد مربوط به حوادث کوهستان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به مصدوم شدن ۱۹ نفر، گفت: از این تعداد ۱۶ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و سه نفر دیگر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز امدادگران هلال‌احمر در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.