  1. استانها
  2. البرز
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

هفته گذشته؛

۱۶ عملیات امدادی توسط هلال‌احمر البرز انجام شد/۶۹ نفر حادثه دیدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از انجام ۱۶ عملیات امدادی طی هفته گذشته خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۱۶ عملیات امدادی انجام‌شده طی هفته گذشته، ۱۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد مربوط به خدمات حضوری، دو مورد مربوط به حوادث شهری و یک مورد مربوط به حوادث کوهستان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به مصدوم شدن ۱۹ نفر، گفت: از این تعداد ۱۶ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و سه نفر دیگر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز امدادگران هلال‌احمر در ۱۶ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب به‌صورت شبانه‌روزی مستقر هستند.

