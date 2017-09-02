فروش اقساطی خودرو به بازنشستگان، ۱۰ درصد پایین تر از لیزینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود طهماسبی در خصوص طرح فروش خودروی قسطی به بازنشستگان کشوری، اظهار داشت: ثبت نام اولیه بازنشستگان کشوری برای خرید خودروی قسطی و با نرخ سود پایین تر از بازار لیزینگ، از ۱۴ شهریور به مدت یک هفته آغاز می شود.

وی گفت: نرخ فروش لیزینگی خودرو در بازار ۲۱ درصد است که با توجه به طرح صندوق بازنشستگی کشوری با حق انتخاب ۱۰ و ۱۲ درصد (میانگین ۱۱ درصد) امید می رود بازنشستگان از این طرح استقبال کنند.

طهماسبی افزود: بازنشستگان متقاضی می توانند از ۱۴ شهریور با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. همچنین در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۸۸۵۴۰۱۴۵، ۸۸۵۴۰۱۴۶ ، ۸۸۵۴۰۱۴۷ و ۸۸۵۴۰۱۴۸ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه در این طرح انواع خودروهای موجود در طرح های فروش اقساطی شرکت ایران خودرو شامل خانواده پژو ۲۰۶، خانواد سمند و همچنین پژو ۴۰۵ عرضه می شود، گفت: تعداد خودروهای قابل عرضه در اولین مرحله اجرای این طرح، یک هزار دستگاه است که در صورت استقبال بازنشستگان مراحل بعدی نیز اجرایی می شود.

طهماسبی تصریح کرد: میزان تسهیلات خرید خودرو معادل ۵۰ درصد بهای خودروها تا سقف ۱۷۵ میلیون ریال است. همچنین بازپرداخت تسهیلات، به دو صورت ۳۶ ماهه و ۴۸ ماهه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۳۶ ماهه سالانه ۱۰ درصد، طی ۶ فقره چک و نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۴۸ ماهه سالانه ۱۲ درصد طی ۸ فقره چک است که به هر بازنشسته فقط یک دستگاه خودور واگذار می شود.

مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تاکید کرد: این طرح به گونه ای اجرا می شود که میانگین اقساط ماهانه برای خرید خودرو کمتر از ۶۰۰ هزار تومان باشد.