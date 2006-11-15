ایران برنامه هسته ای خود را فقط در اهداف صلح آمیز توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خاتمی که امروز با شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گفتگو می کرد اظهار داشت : "ما بارها گفتیم که در پی تولید تسلیحات هسته ای نیستیم و اکنون هم می گوییم که ما برنامه ای برای تولید سلاح هسته ای نداریم".

خاتمی با تاکید بر اینکه دیر یا زود منابع معمولی انرژی به پایان خواهند رسید توضیح داد که انرژی اتمی ایران به عنوان جایگزینی برای منابع انرژی معمولی خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که غرب و تهران بتوانند از طریق گفتگو مسئله ایران را حل کنند.

رئیس جمهور سابق ایران گفت : "به اعتقاد ما راه اعمال فشار بر ایران اشتباه می باشد".

حجت الاسلام سید محمدخاتمی رئیس موسسه گفتگوی فرهنگها و تمدنها برای شرکت در چهارمین نشست گروه ائتلاف تمدنها به ترکیه سفر کرده است .