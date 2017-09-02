خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مرمر، گرانیت، ماسه سنگ، تراورتن، اونیکس، کوارتز و هزاران نام و رنگ در سنگ‌ها وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند دور از انصاف است که نامی از کشورمان در کنار این‌ها نباشد.

نعمتی عظیم از تنوع سنگ و رنگ که به گفته کسانی که عمری را در این راه صرف کرده‌اند مغفول مانده و دیده نمی‌شود، تنوعی از رنگ‌ها که در نزدیک به هزار و ۹۰۰ معدن کشورمان جا مانده‌اند و انگار نمی‌خواهند که در زیر نور خورشید صیقل داده شوند.

کارخانه‌های سنگ یکی پس از دیگری در حال ورشکسته شدن هستند و معادن هم در کنار آن‌ها در روزمرگی‌ها گذران عمر می‌کنند و سنگ‌های قیمتی و زینتی و ساختمانی همچنان در دل کوه‌ها جا خوش کرده‌اند.

استان قم هم که به لحاظ تنوع و رنگ سنگ از شهرهای برجسته کشور است حال و روزش با دیگران یکی است.

عضو کنفدراسیون صنعت سنگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تنوع رنگ و سنگ در ایران می‌گوید از ماشین‌هایی که دیگر کار نمی‌کنند و سنگ‌بری‌هایی که تنها برای بیکار نماندن کارگران سرپا هستند.

تعطیلی هزار و ۱۰۰ معدن سنگ در کشور

مهدی رمضانی مقدم که رئیس اتحادیه سنگ‌بری‌های استان قم را هم بر عهده دارد، از هزار و ۹۰۰ معدن سنگ در کشور سخن می‌گوید، پتانسیلی که می‌تواند حتی درآمد نفتی را پشت سر بگذارد اما بی‌توجهی به آن باعث شده تا نزدیک به هزار و ۱۰۰ معدن در کشور تعطیل شود.

بازار سنگ به مسکن هم مرتبط است و متأسفانه کشور در هر دو گزینه دچار مشکل است

وی بر صادرات تأکید دارد و اینکه بازار سنگ به مسکن هم مرتبط است و متأسفانه کشور در هر دو گزینه دچار مشکل است و نمی‌تواند سنگ و رنگ را به نمایش بگذارد.

عضو کنفدراسیون صنعت سنگ کشور تحریم‌ها، عدم اعتماد به ایران و جوسازی‌هایی که علیه کشور ما صورت گرفته و همچنین کشورهایی که وارد این عرصه شده‌اند را دلیلی بر عدم موفقت ایران در صادرات دانست.

به گفته رمضانی مقدم طبق معمول چین کشوری است که بازار جهانی را به سمت خود کشیده و البته هند، ترکیه و ایتالیا هم در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند و البته در این زمینه موفق هم بوده‌اند.

فعالیت یک سوم سنگ‌بری‌های قم

وی از سنگ‌بری‌های قم می‌گوید: اینکه از ۳۲۰ واحد سنگ‌بری قم کمتر از ۱۰۰ واحد مشغول هستند و البته برخی از آن‌ها هم تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ به عبارتی این مسئله را القا می‌کند که این صنعت در قم رو به نابودی است صنعتی که می‌توانست اشتغال‌زایی خوبی را داشته باشد.

نائب رئیس اتحادیه سنگ قم هم از دغدغه این روزهای بازار سنگ با خبرنگار مهر سخن می‌گوید، اینکه قوانین دست و پا گیر، بخش‌نامه‌ها و مالیات‌هایی که وجود دارد در کنار دیگر مشکلات صنعت سنگ را به مرزهای نابودی نزدیک می‌کند.

رکود بازار باعث شده تا کارخانه‌های سنگ طی سالیان اخیر با مشکلات فراوانی مواجه باشند

غلامرضا جعفری تولید داخل را بیش از نیاز کشور می‌داند و البته به دلیل مشکلاتی که در بخش صادرات وجود دارد، رکود بازار باعث شده تا کارخانه‌های سنگ طی سالیان اخیر با مشکلات فراوانی مواجه باشند.

وی هم رکود در بخش مسکن را باعث رکود در بخش سنگ در داخل کشور می‌داند و البته این را هم بازگو می‌کند که سلیقه ایرانی‌ها در استفاده از سنگ برای نما ساختمان‌ها تنها معطوف به چند نوع سنگ است و چنانچه صادرات فعال باشد می‌توان سایر نمونه‌ها را به دیگر کشورها صادر کرد.

لزوم حمایت دولت از صنعت سنگ

نائب رئیس اتحادیه سنگ قم بر لزوم حمایت دولت از صنعت سنگ تأکید می‌کند و بر این باور است که این حمایت‌ها می‌تواند کشورمان را به جایگاهی برگرداند که نزدیک به ۲۰ سال پیش آن را تجربه کرده بود و در بازار جهانی نقش‌آفرینی خوبی داشت.

و باز هم سخن از چین و کشور چشم بادامی‌ها در ادامه صحبت‌های جعفری شنیده می‌شود؛ البته وی در کنار مطالبی که از قبضه بازار سنگ توسط چینی‌ها می‌گوید به مسئله دیگر و شاید فاجعه بارتر اشاره می‌کند اینکه ایران حتی از چین هم سنگ وارد می‌کند.

گرچه سنگ همیشه با سنگ دلی همراه است اما این روزها برای این سنگدلی، برای حال و روز ناخوش آن، برای کارخانه دارانی که یکی پس از دیگری کسب و کار را تعطیل می‌کنند، برای کارگرانی که بیکار می‌شوند، برای معادنی که بسته می‌شوند و برای درآمدهایی که هرگز به دست نمی‌آید، باید مرثیه خواند.