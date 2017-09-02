باید از عدم تحمل خود توبه کنیم/ اگر صبر نباشد ایمانی وجود ندارد

حجت الاسلام زائری:

صبر بر هدایت ایتام آل محمد را در دعای عرفه طلب کنیم

حجت الاسلام محمدرضا زائری گفت: هنگام دعای عرفه از عدم تحمل خود توبه کرده و از خداوند طلب صبری عظیم را برای هدایت ایتام آل محمد(ص) داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی سرچشمه، حجت الاسلام محمدرضا زائری به مناسبت روز عرفه ، گفت: افزون بر خواندن الفاظ ظاهری دعای عرفه انسان باید نسبت به باطن آن که دریافت معرفت است توجه داشته باشد.

وی افزود: هنگام قرائت دعا باید انسان نسبت به مفهوم و روح آن معرفت پیدا کند، صرف خواندن الفاظ دعا هدف نیست. هدف این است که چقدر در روز عرفه معرفت پیدا می‌کنیم دعای عرفه هم برای کسب آن معرفت است.

حجت الاسلام زائری با بیان اینکه اساس دینداری انسان معرفت است، عنوان کرد: تمام انحرافات در دین از بی‌معرفتی به وجود می‌آید تاجایی که بسیاری به نام دین جهنمی می شوند، کسی که بدون معرفت عمل کند مانند کسی است که مسیر را اشتباه می رود هر چه سرعت او بیشتر باشد گمراه تر خواهد شد.

ایشان اظهار داشت: طرف به اسم امام حسین(ع) کار می‌کند پول آن را از ملکه انگلیس می‌گیرد؛ کسی که معرفت نداشته باشد خرابکاری او بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به روایتی مبنی بر اینکه اگر ایمان به شکل انسان باشد سر آن صبر است؛ بیان داشت: همانقدر که سر برای بدن اهمیت دارد صبر برای ایمان مهم است؛ اگر صبر نباشد ایمانی وجود ندارد، بدون صبر ساعت‌ها نماز یا روزه مستحبی هم مفید نخواهد بود.

حجت الاسلام زائری با بیان اینکه یک انسان معمولی با صبر بهتر از یک انسان بدون صبر عابد است، گفت: امروز برخی در فضای مجازی با بی‌حیایی هر چیزی را می بینند اما اگر روز عرفه دعای عرفه نخوانند احساس عذاب وجدان دارند.

این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه تحمل در هدایت دیگران مهم است، ابراز کرد: در روایت است که فرق عالم و عالم نما در تحمل داشتن او است، در دوران غیبت جوانان شیعه یتیم هستند باید بررسی کنیم که چقدر در مقابل اشتباهات آنان تحمل و صبر داریم.

وی با بیان اینکه تحمل خداوند به اندازه تاریخ و تحمل ائمه معصومین(ع) به اندازه عمر آنها است، اظهار داشت: گاهی لازم است پدر و مادر سالها طاقت بیاورند تا فرزندانشان هدایت شوند در شرایطی که همه چیز دست به دست هم داده که فرزندان ما را از راه راست منحرف کنند.

حجت الاسلام زائری افزود: امروز باید از عدم تحمل خود توبه کنیم، جایی که به علت بی‌طاقتی من جوانی از دین زده شده است، اصل روح دعا این است که خدایا من روح سیاه هستم گناه کردم.