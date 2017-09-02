«پل رایان» خواستار عدم اخراج مهاجران بدون مجوز از آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «پل رایان» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان از دونالد ترامپ خواست در اخراج مهاجران جوان بی‌مجوز دست نگه دارد.

ترامپ پیشتر گفته بود قصد دارد به برنامه «داکا» پایان دهد که از دولت باراک اوباما باقی مانده است . بر اساس برنامه داکا به آن گروه از مهاجران بی مجوز که در دوره کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا آورده شده اند، به طور موقتی اجازه اقامت در آمریکا می‌دهد و با این برنامه جلوی اخراج صدها هزار مهاجر جوان گرفته شده و به آنها اجازه کار و تحصیل داده شده است.

کاخ سفید می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه این هفته تصمیمش را در این باره اعلام می‌کند. در این میان علاوه بر شنبه و یکشنبه که تعطیلات معمول آخر هفته است، روز دوشنبه هم در آمریکا روز ملی کارگر است که از تعطیلات رسمی این کشور محسوب می‌شود.

پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری، خواسته است به کنگره اجازه دهد روی این مساله کار کند. این چهره ارشد جمهوریخواه گفته است که گفتگوهایی با کاخ سفید شده است و ترامپ هم در پی راه حلی انسانی برای این مشکل است.

رایان گفته است: افرادی الآن در برزخ اند. بچه‌هایی که کشور دیگری برای خود نمی‌شناسند؛ کسانی که والدین‌شان آنها را به این‌جا آورده‌اند و وطن دیگری ندارند.

«نانسی پلوسی» رئیس اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، از این حرف های رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان استقبال کرده و گفته است که از آنها دلگرم شده است.

او از پل رایان خواسته است که هفته آینده با اعضای دموکرات کنگره دیدار کند تا درباره راه حل قانونی جامع در این باره رایزنی کنند.

با این موضع‌گیری، پل رایان هم به گروه کوچک ولی فزاینده اعضای جمهوریخواه کنگره پیوسته است که علیه لغو برنامه «داکا» موضع گرفته‌اند.

موضع تند علیه مهاجرپذیری، یکی از شعارهای انتخاباتی اصلی دونالد ترامپ بود و از آغاز ریاست جمهوری او، تعداد اخراج مهاجران بی‌مجوز افزایش یافته است.

با این حال چهره‌های اقتصادی گفته‌اند که مهاجرپذیری به نفع اقتصاد آمریکاست و پایان‌دادن به برنامه داکا، به رشد اقتصادی و عواید مالیاتی آمریکا لطمه می‌زند.