۲ متهم در رابطه با پرونده قتل نوجوان گالیکشی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادگستری گلستان، عباس عرب اظهار کرد : نوجوان ۱۳ ساله گالیکشی از ساعت ۹ شب پنجشنبه ۹ شهریور تا عصر دیروز (جمعه) مفقود بود که پس از ساعتها جستجوی مردم و نیروهای هلالاحمر در مناطق جنگلی اطراف روستای محل زندگی او و رودخانه محلی ، جنازه این نوجوان در انبار کاه خانهشان درحالیکه زیر کیسههای بزرگ کاه توسط قاتل پنهان شده بود، کشف شد .
وی افزود: در بررسیهای انجامشده ، دو نفر به اتهام قتل بازداشت شدند که یکی از آنها به قتل این نوجوان اعتراف کرده است .
عرب اظهار کرد: تحقیقات برای بررسی علت دقیق قتل ، همچنان ادامه دارد و مراحل بازپرسی در دادسرای این شهرستان در حال انجام است .
دادستان گالیکش گفت: شواهد و قراین نشان میدهد نوجوان گالیکشی شاهد ماجرایی بوده که ترس از فاش شدن همین ماجرا قتل او را رقم زد.
وی افزود: بر اساس اظهارنظر اولیه پزشکی قانونی این کودک بر اثر اصابت جسم سخت به پشت سر به قتل رسیده است.
