برگزاری ششمین جشنواره بین المللی بازی های بومی محلی در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی ورزش‌های بومی محلی در رشته‌های مختلف روز چهارشنبه ۱۵ شهریور به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور تیم های داخلی و خارجی در دریاچه زریوار شهرستان مریوان برگزار می شود.

جشنواره بین المللی ورزش‌های بومی محلی برای ششمین بار در مریوان انجام می گیرد و هرساله با استقبال جمع کثیری از علاقمندان به این حوزه روبرو شده است.

در این جشنواره کشورهای گرجستان، آذربایجان و دو استان از کردستان عراق از جمله سلیمانیه و اربیل حضور دارند و بازی های بومی محلی خود را به معرض نمایش می گذارند.

همچنین تیم های داخلی از استان های آذربایجان غربی، لرستان، خوزستان، اردبیل، همدان و سه شهرستان سنندج، مریوان و سقز از استان کردستان در هفتمین جشنواره بین المللی بازی های بومی محلی حضور خواهند داشت.

جشنواره بین المللی در رشته‌های کشتی سنتی (زوران)، هه لپرکی، چوب کشی، غاز قلنگ، دورپا، طناب کشی و بازی های بومی محلی برگزار خواهد شد.

ششمین جشنواره بین المللی ورزش‌های بومی محلی به همت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، اداره کل ورزش و جوانان استان، فرمانداری مریوان و اداره ورزش و جوانان

شهرستان، هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی کردستان و شهرستان و همچنین با همکاری استانداری، ، شهرداری و شورای اسلامی مریوان برگزار می شود.