۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

مدیرعامل جامعه خیران حوزه های علمیه خواهران:

۵۰ هزار فارغ التحصیل حوزه علمیه خواهران در کشور وجود دارد

سمنان - مدیرعامل جامعه خیران حوزه های علمیه خواهران با اشاره به حضور ۸۰ هزار طلبه زن در سطح کشور، گفت: ۵۰ هزار فارغ التحصیل حوزه علمیه خواهران در ایران اسلامی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعمت الله فاضلی در اولین گردهمایی تأسیس جامعه خیران و امنای حوزه علمیه خواهران استان سمنان که صبح شنبه در استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به حضور ۸۰ هزار طلبه و ۵۰ هزار فارغ التحصیل حوزوی زن در سطح کشور، بیان کرد: زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و بالطبع نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی ایفا می کنند لذا حوزه علمیه سعی دارد با تربیت خواهران حوزوی، نقش موثر تری در تربیت نسلی انقلابی ایفا کند.

وی افزود: ۵۰۰ مدرسه علمیه ویژه خواهران در سطح کشور وجود دارد که امیدواریم با حمایت های خیران این میزان را افزایش دهیم تا فرصت تحصیل در حوزه های علمیه برای تعداد بیشتری از زنان طلبه فراهم شود.

مدیرعامل جامعه خیران حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: نیمی از جامعه ما را زن‌ها تشکیل می‌دهند و نقش تأثیرگذاری دارند که باید برای آنها برنامه ریزی‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، تعلیم و تربیت، و بالاخص در حوزه دین انجام شود.

فاضلی بیان کرد: دشمن از طریق ماهواره و فضاهای مجازی برای گمراه کردن دختران و بانوان ما سرمایه‌گذاری های کلان انجام می‌دهد و ما باید کاری کنیم که این تلاش و توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

وی افزود: جامعه خیران حوزه علمیه هم اکنون در ۱۴ استان کشور تشکیل شده و امیدواریم تا پایان شهریور این عدد به ۲۰ استان افزایش یابد تا بتوانیم در راستای توسعه حوزه های علمیه موفق عمل کنیم.

