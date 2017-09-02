ایجاد لایه های کنترلی از پل زائر تا پایانه مرزی مهران در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردارحبیب الله جان نثاری درجلسه ستاداربعین درمرز مهران نگاه مابه اربعین یک نگاه ملی والهی دانست و اظهارداشت: اربعین اینک یک مساله فرا ملی است که همه باید تلاش کنیم خدمت به زائرین اگرباتشکیلات ومقررات انجام گیرد خدمات رسانی به زائرین بهترانجام می گیرد.

وی افزود:اصلی ترین کار یگان ویژه دراربعین قانونمندی،آرامش،کنترل جمعیت، انضباط وامنیت است و مصمم هستیم که هیچ زائری بدون گذرنامه از مرز خارج نشود.

جانشین یگان های ویژه ناجا ازایجاد لایه های کنترلی از پل زائرتا پایانه مرزی خبرداد وخاطرنشان کرد:جهت تجزیه و کنترل زائرین یگان ویژه در پنج نقطه تا پایانه مرزی ایستگاه کنترلی ایجاد می شود تا زائرین با امنیت و بدون هیچ گونه مشکلی به این سفر معنوی اعزام شوند.

سردارجان نثاری توقفگاه های کنترلی را برای ایجادانضباط جمعیت وکنترل مدارک قانونی زائرین دانست وتصریح کرد: تمام تلاش فرماندهان وکارکنان دریگان ویژه این است که بتواند به بهترین نحو ممکن امنیت و تسهیل در امرتردد زوار سید و سالار شهیدان آسان کنند.

وی به جا نمایی موکب ها تا پایانه مرزی اشاره وتآکیدکرد:هرموکبی درمکانی جانمایی می شود باید تابع شرایط و طرح های انتظامی باشد وهیچ موکبی نباید در داخل پایانه مرزی باشد.

وی زائران باید برای شرکت در مراسم اربعین امسال تمام مدارک قانونی خود را همراه داشته باشند، بیان کرد: عبور هموطنان بدون داشتن ویزا ممنوع بوده و زائرین پیش از مراجعه به مرز حتما ویزا و پاسپورت به همراه داشته باشند.

سردارجان نثاری پیش‌بینی مقررات خاص امنیتی و در شأن و منزلت زائران حضرت اباعبدالله قرار گرفته است، عنوان کرد: کلیه مدارک زائرین از مبدآ تا مقصد که به مرز مهران مراجعه می شوند کنترل شود تا کسانی که مدارک قانونی ندارد از مراجعه آنها به مهران جلوگیری شود.

جانشین یگان های ویژه ناجا درخاتمه باتقدیر از فرمانده یگان ویژه استان ایلام جهت تدابیر لازم ،رفع کمبودها و نواقص های سال های گذشته، جانمایی و محل اسکان نیروهای اعزامی به ماموریت اربعین حسینی(ع)بیان نمود:یگان ویژه آمادگی داردباتمام توان درتسهیل درامرتردد و امنیت زائرین خدمت کند.