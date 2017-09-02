به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز با اشاره به مصرف ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کود در کشور، گفت: از این میزان، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع کودهای شیمیایی، حدود ۹۰۰-۸۵۰ هزار تن انواع کودهای آلی و مابقی آن که حدود ۱۶۰ هزار تن است، انواع کودهای میکرو مثل کود آهن، کود روی و انواع کودهای مایع و مکمل مثل کلسیم هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ هزار کود زیستی در کشاورزی مصرف می شود، اظهار داشت: این میزان مصرف کود خوب است ولی بایستی افزایش یابد.

وی گفت: واردات کودهای ازته نداریم، این در حالی است که حدود ۶۰-۵۵ درصد کودهای مصرفی را کودهای ازته تشکیل می دهند و از مابقی کودها هم حدود ۶۵ درصد تولید داخلی است.

کشاورز افزود: با سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی تا ۲ سال آینده از واردات کود بی نیاز می شویم و در برنامه ششم پیش بینی می کنیم که به جز کودهای میکرو و کودهای خاص انواع کودهای اصلی مثل کودهای ازته، پتاس، فسفر و... در داخل کشور تامین خواهد شد.

وی در خصوص استاندارد کود، اظهار داشت: کشاورزان کشورمان و مصرف کنندگان مطمئن باشند؛ از ۲ سال گذشته، تمام کودها کد ۱۶ رقمی دارند و از طریق آن کد می توانند محتوای کود را شناسایی کنند و هیچگونه کود غیراستانداردی در کشور مصرف نمی شود.