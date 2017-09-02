رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: استان لرستان به لحاظ قرار گیری در زاگرس میانی، داشتن شرایط اقلیمی مناسب، میانگین بالای بارش ها و ویژگی های زمین شناسی و هیدرولوژی از لحاظ ذخایر آبی یکی از استان های پرآب و غنی کشور است.

ریسک سرمایه گذاری در حوزه آب لرستان بسیار پایین است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه بحران کم آبی به اعتقاد اکثر کارشناسان در آینده ای نزدیک بسیاری از نقاط کشور را تهدید می کند، یادآور شد: اگر منابع آب استان لرستان درست مدیریت شود بحران کم آبی لرستان را تهدید نمی کند.

میرزایی با بیان اینکه طی سه دهه گذشته تا کنون بخش خصوصی در حوزه آب لرستان سرمایه گذاری نکرده است، افزود: در لرستان ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی در حوزه آب و انرژی برق آبی وجود دارد که با اعتبارات محدود دولتی قابل توسعه نیست و نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

وی با بیان اینکه ریسک سرمایه گذاری در حوزه آب لرستان بسیار پایین است، تصریح کرد: سرمایه گذاری در حوزه آب لرستان بسیار مطمئن و مناسب است و بحران اقلیمی که بسیاری از نقاط کشور را در آینده تهدید می کند تاثیر بسیار کمتری بر استان پرآب لرستان خواهد داشت.

از سرمایه گذاران در حوزه آب قاطعانه حمایت می کنیم

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه آب قاطعانه حمایت می کنیم و از همه ظرفیت های موجود در راستای رفع موانع اجتماعی در این حوزه استفاده خواهیم کرد.

میرزایی گفت: اگر سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه آب و انرژی برق آبی ورود پیدا کنند می توان شاهد تحولات عظیم اقتصادی در استان بود و بخش های زیادی از معضل بیکاری استان را می توان حل کرد.

وی گفت: ماهیت پروژه های حوزه آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و ... هم در زمان اجرا و هم در زمان بهره برداری اشتغالزا هستند و در این راستا در سال اقتصاد مقاومتی و برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای تولید و اشتغال استان از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های آب استان دعوت می کنیم که به لرستان بیایند و از نزدیک زیرساخت ها و ظرفیت های حوزه آب را مشاهده کنند.