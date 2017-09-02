۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس:

۱.۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی تزریق شد/ دارایی دولت ثبت شد

شیراز _ مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس گفت: ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی به پروژه های استان فارس تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری فعالیت های اقتصادی استان فارس، گفت: تلاش کردیم در مرکز خدمات سرمایه گذاری فعالیت های مختلفی داشته باشیم و نمایندگان دستگاه های اجرایی نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: ۱۵ دستگاه اجرایی در مرکز خدمات حضور دارند و پنجره الکترونیکی سرمایه گذاری نیز راه اندازی می شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس یادآور شد: فرایند اخذ مجوز کمتر از ۲ هفته انجام می شود و حدود ۵۰۰ جلسه با سرمایه گذاران داشته ایم بالاترین تضمین مجوز وزیر است که انتقال اصل و فرع پول را ضمانت کرده و مدرن ترین ضمانت است.

دائی افزود: ۶۷ جلسه حمایت از سرمایه گذاری برگزار شده به ویژه در حوزه داخلی و در سال ۹۵، ۱۵۶ جلسه و ۵ ماه اخیر ۷۲ جلسه با سرمایه گذاران داشتیم.

وی ادامه داد: ۱۹ طرح سرمایه گذاری خارجی با ۹۶۷ میلیون دلار است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: در ۵ ماه اول ۴ طرح با ارزش ۸۵۰ میلیون دلار است و اشتغال آنها نیز ۲۰۴۰ نفر است.

دائی یادآور شد: ۱.۸ میلیارد دلار تسهیلات اعتباری خارجی به پروژه های سرمایه گذاری تزریق شده و ۲۰۵ فرصت سرمایه گذاری مشخص شده است.

وی تاکید کرد: در طی ۴ سال ۸۳ هیات خارجی به فارس سفر کرده اند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس ادامه داد: تفاهم نامه با هیات های ایتالیا، هلند و اسپانیا تفاهم نامه بسته شد.

دائی در خصوص ثمره سرمایه گذاری خارجی در فارس نیز گفت: تولید قوطی فلزی است و اکشن پلن سرمایه گذاری فارس طراحی شده است که بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: کشور معین سرمایه فرست به ایران در آسیا، عمان و در اروپا فرانسه مشخص شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس تاکید کرد: ۴۳ مورد مخل کسب و کار در استان شناسایی شده است.

دائی در خصوص خزانه معین استان نیز گفت: استقرار خزانه داری الکترونیکی از جمله فعالیت های مهم بوده است و از طریق بانک لت، به طور الکترونیکی چک را حذف کردیم و بیش از ۸۵ درصد از طریق حساب های نسیم انجام می شود.

وی تاکید کرد: فارس جزء ۵ استان کشور است که از فروردین بانک لت فعال شده است و اقدام دیگر تجمیع حساب های دولتی که ۵۴۰۰ حساب دولتی در فارس وجود داشت که به ۱۷۸۷ رسیده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس در خصوص حوزه اموال دولتی نیز گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و اراضی دولتی را تشکیل داده ایم که استانها مکلف شدن کل املاک دولتی را در آن ثبت کند.

دائی یادآور شد: دولت متناسب با موارد ثبت شده اعتبارات عمرانی را اختصاص می دهد و با این سامانه ۷۹ درصد املاک و مستغلات در سامانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، شهرک صنعتی، استاندارد، بازرسی، دانشگاه فسا، ارشاد، برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی بیشترین میزان ثبت شده را دارد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس در ادامه سخنان با اشاره به خودروهای دولتی، گفت: کل خودروهای دولتی ۶۱۵۰ خودرو است که ۲۵۹۴ خودرو از رده خارج هستند که ۹۲۳ مورد مجوز اسقاط گرفته اند.

دائی تصریح کرد: بیشترین خودروها مربوط به آموزش و پرورش ۴۸۶ خودرو که ۲۶۲ خودرو فرسوده، جهادکشاورزی ۴۰۹ خودرو بیش از ۳۰۰ خودرو فرسوده و علوم پزشکی ۱۲۳۱ خودرو و ۵۶۳ خودرو فرسوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت بدهی ها و مطالبات استان، گفت:  مجموع رقم بدهی ثبت شده تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان و مطالبات ۶۱ هزار میلیارد ریال است که مربوط به ۱۷۰ دستگاه اجرایی، شهرداری و دولت است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: طی دولت تدبیر و امید ۱۳۲ ذی حسابی منصوب شده است.

دائی افزود: کل درآمد عمومی استان در سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد ریال و ۹۳ درصد محقق شد و در ۴ ماه اول سال جاری کل درآمد عمومی ۶۲۱۶ میلیارد ریال بود که مصوب ۷۵۷۱ میلیارد ریال بوده که ۸۲ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: میزان حقوق سال ۹۵ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده و در ۵ ماه سال جاری ۱۳۲۸ میلیارد ریال بوده است و البته بخش از دستگاه ها حقوق ملی دریافت می کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تاکید کرد: ۹۵ هزار نفر پرسنل در استان فعال هستند که از دولت حقوق می گیرند که بیشترین کارکنان مربوط به آموزش و پرورش با ۶۲ هزار نفر، دانشگاه علوم پزشکی بیش از ۱۵ هزار نفر و جهاد کشاورزی ۲۳۷۲ نفر و استانداری ۱۰۹۰ نفر پرسنل دارد.

دائی تاکید کرد: بیشترین میزان پرداخت حقوق به یک نفر حدود ۴ میلیون تومان است.

