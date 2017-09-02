۱.۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی تزریق شد/ دارایی دولت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری فعالیت های اقتصادی استان فارس، گفت: تلاش کردیم در مرکز خدمات سرمایه گذاری فعالیت های مختلفی داشته باشیم و نمایندگان دستگاه های اجرایی نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: ۱۵ دستگاه اجرایی در مرکز خدمات حضور دارند و پنجره الکترونیکی سرمایه گذاری نیز راه اندازی می شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس یادآور شد: فرایند اخذ مجوز کمتر از ۲ هفته انجام می شود و حدود ۵۰۰ جلسه با سرمایه گذاران داشته ایم بالاترین تضمین مجوز وزیر است که انتقال اصل و فرع پول را ضمانت کرده و مدرن ترین ضمانت است.

دائی افزود: ۶۷ جلسه حمایت از سرمایه گذاری برگزار شده به ویژه در حوزه داخلی و در سال ۹۵، ۱۵۶ جلسه و ۵ ماه اخیر ۷۲ جلسه با سرمایه گذاران داشتیم.

وی ادامه داد: ۱۹ طرح سرمایه گذاری خارجی با ۹۶۷ میلیون دلار است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: در ۵ ماه اول ۴ طرح با ارزش ۸۵۰ میلیون دلار است و اشتغال آنها نیز ۲۰۴۰ نفر است.

دائی یادآور شد: ۱.۸ میلیارد دلار تسهیلات اعتباری خارجی به پروژه های سرمایه گذاری تزریق شده و ۲۰۵ فرصت سرمایه گذاری مشخص شده است.

وی تاکید کرد: در طی ۴ سال ۸۳ هیات خارجی به فارس سفر کرده اند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس ادامه داد: تفاهم نامه با هیات های ایتالیا، هلند و اسپانیا تفاهم نامه بسته شد.

دائی در خصوص ثمره سرمایه گذاری خارجی در فارس نیز گفت: تولید قوطی فلزی است و اکشن پلن سرمایه گذاری فارس طراحی شده است که بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: کشور معین سرمایه فرست به ایران در آسیا، عمان و در اروپا فرانسه مشخص شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس تاکید کرد: ۴۳ مورد مخل کسب و کار در استان شناسایی شده است.

دائی در خصوص خزانه معین استان نیز گفت: استقرار خزانه داری الکترونیکی از جمله فعالیت های مهم بوده است و از طریق بانک لت، به طور الکترونیکی چک را حذف کردیم و بیش از ۸۵ درصد از طریق حساب های نسیم انجام می شود.

وی تاکید کرد: فارس جزء ۵ استان کشور است که از فروردین بانک لت فعال شده است و اقدام دیگر تجمیع حساب های دولتی که ۵۴۰۰ حساب دولتی در فارس وجود داشت که به ۱۷۸۷ رسیده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس در خصوص حوزه اموال دولتی نیز گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی املاک و اراضی دولتی را تشکیل داده ایم که استانها مکلف شدن کل املاک دولتی را در آن ثبت کند.

دائی یادآور شد: دولت متناسب با موارد ثبت شده اعتبارات عمرانی را اختصاص می دهد و با این سامانه ۷۹ درصد املاک و مستغلات در سامانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، شهرک صنعتی، استاندارد، بازرسی، دانشگاه فسا، ارشاد، برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی بیشترین میزان ثبت شده را دارد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس در ادامه سخنان با اشاره به خودروهای دولتی، گفت: کل خودروهای دولتی ۶۱۵۰ خودرو است که ۲۵۹۴ خودرو از رده خارج هستند که ۹۲۳ مورد مجوز اسقاط گرفته اند.

دائی تصریح کرد: بیشترین خودروها مربوط به آموزش و پرورش ۴۸۶ خودرو که ۲۶۲ خودرو فرسوده، جهادکشاورزی ۴۰۹ خودرو بیش از ۳۰۰ خودرو فرسوده و علوم پزشکی ۱۲۳۱ خودرو و ۵۶۳ خودرو فرسوده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت بدهی ها و مطالبات استان، گفت: مجموع رقم بدهی ثبت شده تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان و مطالبات ۶۱ هزار میلیارد ریال است که مربوط به ۱۷۰ دستگاه اجرایی، شهرداری و دولت است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: طی دولت تدبیر و امید ۱۳۲ ذی حسابی منصوب شده است.

دائی افزود: کل درآمد عمومی استان در سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد ریال و ۹۳ درصد محقق شد و در ۴ ماه اول سال جاری کل درآمد عمومی ۶۲۱۶ میلیارد ریال بود که مصوب ۷۵۷۱ میلیارد ریال بوده که ۸۲ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: میزان حقوق سال ۹۵ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده و در ۵ ماه سال جاری ۱۳۲۸ میلیارد ریال بوده است و البته بخش از دستگاه ها حقوق ملی دریافت می کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تاکید کرد: ۹۵ هزار نفر پرسنل در استان فعال هستند که از دولت حقوق می گیرند که بیشترین کارکنان مربوط به آموزش و پرورش با ۶۲ هزار نفر، دانشگاه علوم پزشکی بیش از ۱۵ هزار نفر و جهاد کشاورزی ۲۳۷۲ نفر و استانداری ۱۰۹۰ نفر پرسنل دارد.

دائی تاکید کرد: بیشترین میزان پرداخت حقوق به یک نفر حدود ۴ میلیون تومان است.