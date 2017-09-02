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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

پشتیبانی هوایی روسیه از عملیات آزاد سازی «دیرالزور»

پشتیبانی هوایی روسیه از عملیات آزاد سازی «دیرالزور»

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای از پشتیبانی هوایی جنگنده‎های روسی از عملیات زمینی نیروهای ارتش سوریه برای آزادسازی دیرالزور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای از  پشتیبانی هوایی جنگنده‎های روسی از عملیات زمینی نیروهای ارتش سوریه برای آزادسازی دیرالزور خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد عناصر داعش در حال فرار از استان دیرالزور هستند و نیروهای سوریه آنها را در استان حماه تحت فشار قرار داده اند.

این وزراتخانه افزود: ‌شکست داعش در منطقه دیرالزور باعث شکست راهبردی برای گروه تروریستی در سوریه خواهد شد. ارتش سوریه با حمایت هواپیماهای ما با موفقیت در حال پیشروی به طرف شهر دیرالزور است تا محاصره این شهر را بشکند.

کد مطلب 4076004
عبدالحمید بیاتی

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