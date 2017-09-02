۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد:

دستگیری سارق تجهیزات کشاورزی در چرداول

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از دستگیری سارق تجهیزات مزارع کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جهانگیر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر  در این باره گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تجهیزات کشاورزی در مزارع این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش مأموران یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی فردی با هویت معلوم شناسائی و توقیف شد.

زارعی تصریح کرد: پلیس  در بازرسی از داخل خودرو تعدادی از ادوات و تجهیزات کشاورزی مسروقه کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاطر نشان کرد: در بازجویی های فنی بعمل آمده از سارق ؛ وی تاکنون به 3 فقره سرقت دیگر با همین موضوع معترف که با هماهنگی مقام قضائی روانه زندان شد.

