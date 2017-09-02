ایجاد مرکز مطالعات جاده ابریشم و چین شناسی در دانشگاه امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، این هیات متشکل از دکتر جی کای یون، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات ایران دانشگاه جنوب غربی چین و استاد تاریخ و فرهنگ، دکتر چن جون خوا، معاون مرکز تحقیقات و مطالعات ایران دانشگاه جنوب غربی چین دکتر دولین جیه، دبیر مرکز تحقیقات و مطالعات ایران دانشگاه جنوب غربی چین، دکتر شین ونگ خای، فارغ­ التحصیل مرکز مطالعات و تحقیقات ایران بود.

همچنین لیونیونگ خونگ کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات، چائولو کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه جنوب غربی چین، دکتر یوگویی لی رئیس اتاق ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی پکن، معاون مرکز تحقیقات و مطالعات دانشگاه جنوب غربی چین و عضو کمیته بین المللی کنفوسیوس، دکتر باقری، استاد دانشگاه مطالعات خارجی پکن و معاون راهبردی موسسه فرهنگی و هنری قوی خاکستر چین و دکتر حسینی، مترجم هیأت بودند در این بازدید شرکت کردند.

در این نشست دکتر روح الله بیات معاون امور بین الملل دانشگاه، بین المللی امام خمینی (ره)، دکتر میرزایی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی، دکتر املشی مدیر جذب دانشجویان خارجی، دکتر حسامی فر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، رییس و معاونان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر قاسمی رئیس پژوشکده آینده پژوهی وجمعی از اعضای هیأت علمی گروه زبان فارسی، تاریخ و فلسفه حضور داشتند.

معاون امور بین الملل دانشگاه، بین المللی امام خمینی (ره) با خیرمقدم به هیأت خارجی از دانشگاه جنوب غربی چین به پیشینه تاریخی و تمدنی ملت چین و ایران و ضرورت مناسبات بیشتر و پررنگتر بین دو کشور اشاره کرده و از برگزاری چنین جلساتی استقبال کرد.

وی بهترین نمود این روابط را جاده تاریخی ابریشم دانست و گفت: در دوران کنونی باید بر احیاء و گسترش این برخوردهای فرهنگی و علمی تأکید شود.

بیات از راه اندازی رشته زبان چینی و رشته مطالعات چین شناسی در دانشگاه بین الملل در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جزء دانشگاه های مسیر جاده ابریشم است و با این شاهراه ارتباطی آشنائیم. ما درصددیم مرکز مطالعات جاده ابریشم را در دانشگاه راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به سیاست ­های وزارت علوم ابراز کرد: طبق ابلاغیه آن وزارتخانه، پیشنهاد شده که برای ۵ سال آینده ۵۰۰ چینی آموز تربیت کنیم و از همکاری شما به عنوان نماینده جامعه دانشگاهی چین استقبال می کنیم و در اولین فرصت آماده ایم تا تفاهم نامه همکاری امضاء کنیم.

در ادامه دکتر جی کای یون رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات ایران دانشگاه جنوب غربی چین و استاد تاریخ و فرهنگ با ابراز خوشنودی از حضور در دانشگاه بین المللی امام خمینی و ارتباط مستقیم با این دانشگاه بزرگ ایرانی، به وجود پیشنه تاریخی و فرهنگی مناسبات دو تمدن ایران و چین اشاره کرد و بیان داشت: از سه منظر آکادمیک می توان به ایران نگاه کرد؛ جغرافیا، تاریخ و سیاست.

وی افزود: ما هر ساله در چین از سفارت ایران دعوت می کنیم که در دانشگاه ما سخنرانی کند. چین در سال های اخیر مراکز ایران شناسی متعددی را دایر کرده است و در زمینه راه خشکی و آبی ابریشم طرح ها و پروژه های زیادی را مطرح و به انجام رسانده و می رساند. ما همینطور هر ساله گزارش توسعه ایران را در چین منتشر و برخی از محققان ایرانشناس چینی را دعوت می کنیم تا فرهنگ و سیاست و اقتصاد و تاریخ دو ملت را به هم بشناسانیم.

رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات ایران دانشگاه جنوب غربی چین ادامه داد: بسیاری از محققین ما سال ها در ایران بوده اند و ما اولین و تنها سایت ایرانی در چین را طراحی کرده ایم تا آخرین دستاوردهای ایران شناسی را معرفی کنیم.

وی ابزار امیدواری کرد که در سال های آتی شاهد مبادلات علمی و فرهنگی بین این دو دانشگاه باشیم و پذیرای دانشجوهای یکدیگر باشند و از مهمان نوازی ایرانیان در شهرهای مختلف ابراز تشکر کرد.

همچنین دکتر باقرعلی عادل­فر رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مهمانان خارجی به مناسبات ریشه دار دو ملت ایران و چین در طول دو هزار سال پیش تاکید کرد و ضمن معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معرفی رشته های آن به توانمندی های دانشگاه در مطالعات بین المللی اشاره کرد و با ابراز خرسندی از حضور فعال دانشجویان چینی در مرکز زبان فارسی و در حوزه مطالعات ایرانی بر لزوم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته چین شناسی تأکید کرد.

وی به توانایی ها و امکانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی درمقاطع مختلف تحصیلی در گرایش های مختلف زبان و ادبیات فارسی و گروه تاریخ در حوزه مطالعات ایرانی و اسلامی و نیز سابقه آموزشی گروه تاریخ در رشته ایرانشناسی و و تلاش های در حال انجام برای گسترش در این حوزه ها اشاره کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص حرکت در مسیر توسعه مناسبات و اجرای تفاهمات علمی – بین المللی و به ویژه مباحث ایرانشناسی، خاطرنشان کرد: در سال جاری تلاش­ های جدی در سطح دانشگاه و دانشکده در این امور انجام شده از جمله برگزاری کارگاه ایرانشناسی پروفسوریانگ جوپینگ مدیر بخش ایرانشناسی دانشگاه، همایش مناسبات فرهنگی و تمدنی ایران و چین در دوره باستان، وی از برگزاری همایش مناسبات ایران و چین با محوریت اقتصاد و فرهنگ در سال آینده خبر داد.

همچنین در این نشست دکتر پور محمدی املشی، مدیر دفتر جذب دانشجویان خارجی نیز با اشاره به دوستی دیرینه و جهان وطنی ایران و چین و تبالات فرهنگی و تمدنی دو ملت ایران و چین، بر لزوم ارتباطات و گسترش آن تأکید کرد و از برگزاری همایش مناسبات ایران و چین در سال آینده خبر داد.

وی دانشجویان چینی را جزء بهترین دانشجویان خارجی این دانشگاه از نظر پذیرش و تطابق با فرهنگ ایرانی دانست که کمترین چالش فرهنگی را از سوی آنان داریم.

مدیر دفتر جذب دانشجویان خارجی افزود: بیشترین دانشجویان این دانشگاه، دانشجویان چینی هستند و قشر فرهنگی ایران و چین احترام متقابلی را برای فرهنگ و ملت یکدیگر در این دانشگاه قائلند. مناسبات ایران و چین موضوع شناخته شده ای است.

املشی بیان داشت: فضا و بستر خوبی فراهم شده که ارتباط بین ایران و چین تقویت و تثبیت شود و در آینده این روابط را بسط می دهیم و در دانشگاه پذیرای شما هستیم و متقابلاً انتظار داریم که فضا را برای اساتید و دانشجویان ما فراهم گردد.

همچنین دکتر حاکم قاسمی مدیر پژوهشکده آینده پژوهی بر لزوم گسترش مناسبات با چین که دارای پیشینه ی ارتباطی طولانی با ایران است، تأکید کرده و اظهار داشت: ما در پژوهشکده گروهی به نام آینده پژوهی و روابط بین الملل داریم که در بین این ملل خارجی اولویت بندی هست. چین یکی از این کشورهاست که در عرصه های مختلف با ایران رابطه داشته و لازم است که این مناسبات تداوم پیدا کند.

وی گفت: در همایشی که دانشگاه در سال آینده درصدد برگزاری آن هست، این موارد و چشم اندازهای روابط ایران و چین در آینده باید مورد توجه قرار گیرد، جاده ابریشم یک نماد هست و در حال حاضر بر آن تأکید می شود.

حاکم قاسمی افزود: باید زیرساخت ها و ابزارهای مادی این امر فراهم شود و بخش خصوصی نیز در این زمینه باید همکاری کنند.

پیشنهاد برای راه اندازی و تأسیس مرکز مطالعات چینی و ایرانشناسی، تأسیس گروه زبان چینی، پیشنهاد تأسیس مرکز پژوهشی چین شناسی،اعلام امادگی دانشگاه برای امضای تفاهم نامه با دانشگاه پکن و جنوب غربی چین در زمینه تبالات فرهنگی و قطعی کردن همایش مناسبات ایران و چین از دستاوردهای این نشست بود.