به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی گفت: در بسته اشتغال فراگیر که یک ماه پیش با امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور ابلاغ شد، برای بخش کشاورزی ۱۰ رسته فعالیت تعریف شده که در قالب آن، ۶۹ هزار شغل باید ایجاد شود.

وی اظهار داشت: این ۱۰ رسته فعالیت در بخش کشاورزی شامل توسعه گلخانه‌ها، توسعه گیاهان دارویی، توسعه آبزی پروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و خدمات بازرگانی، خدمات فنی و مشاوره‌ای مرتبط با کشاورزی (خدمات غیر دولتی)، خدمات مدرن سازی کشاورزی با مکانیزاسیون و تأمین نهاده‌ها، پروژه دامپروری و محصولات مرتبط، خدمات توسعه کسب و کار تعاونی‌های کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، خدمات کسب و کارهای دامپزشکی و خدمات کسب و کارهای عشایری است.

خالدی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در نخستین گام برای اجرایی کردن بسته اشتغال فراگیر کشور، برای این ۱۰ رسته فعالیت، مجری تعیین کرده و مقرر شده مجریان رسته‌ها با هدایت و راهبری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه، رویه‌ها و برنامه عملیاتی اجرایی برای دستیابی به اشتغال را تهیه کنند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همچینین مقرر شد برنامه برش استانی هر کدام از فعالیت‌ها با تاکید بر تسهیلات، تعیین و میزان اشتغال پیش بینی شود.

وی افزود: قرار است در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر کشور نیز بسته‌های حمایتی و مداخلات سیاستی لازم برای توسعه فعالیت‌ها و پایدار شدن اشتغال در بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی پیش بینی شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که تاکید در اجرای بسته و برنامه اشتغال فراگیر کشور بر این است که نباید تنها به تسهیلات متکی باشیم، تصریح کرد: ما باید اشتغال پایدار را در راستای تکمیل حلقه‌ها و خلاء های موجود در زنجیره ارزش دنبال کنیم و در کنار تسهیلات به توانمند سازی، آموزش و نهاد سازی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه اشتغال و توانمند سازی نیروی کار، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت‌های بخش کشاورزی را تهیه کند و بسته اشتغال فراگیر نیز در همین راستا تهیه و به اجرا گذاشته شده است.

خالدی اذعان داشت: بخش کشاورزی به دلیل تعامل خوبی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، جلوتر از سایر بخش‌های اقتصادی در راستای اجرای بسته اشتغال فراگیر کشور حرکت می‌کند.