نیروگاههای بادی و خورشیدی اولویت قزوین برای تولید برق

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان وضعیت متقاضیان نیروگاههای تولید انرژی در استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به میزان و نسبت تولید و مصرف برق در استان، ظرفیت های اعلام شده گاز، مسائل زیست محیطی، تعداد مجوزهای صادره و میزان پایین تحقق پذیری آن و برهم خوردن سازمان فضایی، مصوب شد رویکرد استان به سمت نیروگاههای بادی و خورشیدی بوده و اولویت تولید برق از طریق این نیروگاهها باشد.

مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل افزود: در خصوص پروژه های CHP تولید برق توسط مولدهای مقیاس کوچک مقرر گردید درخواست های تولید برق پروژه های ۵ مگاوات و بیشتر، در کنار پروژه دیگر شکل گرفته و از برق و حرارت تولیدی برای پروژه خود استفاده کنند.

اسماعیلی بیان کرد: برای پروژه های پایین تر از آن نیز صدور موافقت نامه شرکت برق اولاً در مناطقی باید باشد که پرت و افت ولتاژ وجود داشته باشد. ثانیاً تأییدیه شرکت گاز جهت امکان تأمین گاز وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در پایان مقرر گردید شرکت برق گزارشی درخصوص مناطقی که افت ولتاژ و پرتی برق بالا دارد، به جلسه کارگروه ارائه کند و نسبت به ابطال پرونده های باز بدون فعالیت ( CHP ها) اقدام و گزارش آنرا به جلسه کارگروه، همچنین به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارائه کند.