مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال نونهالان دختر کشور در قالب مناطق مختلف منطقه‌ای برگزار می‌شود و تیم های برتر هر منطقه به دور پایانی این رقابت‌ها صعود خواهند کرد که میزبانی یکی از مناطق به قم سپرده شده است.

مسابقات منطقه ۲ کشور از صبح شنبه در سالن نرگس قم آغاز شده است و هم اکنون در این سالن در حال برگزاری است و ۷ تیم حاضر در این مسابقات در ۲ گروه ۴ و ۳ تیمی با هم به رقابت می‌پردازند.

به جز تیم هندبال گیلان که از حضور در این مسابقات انصراف داده است سایر استان‌های حاضر در منطقه ۲ کشور تیم‌های خود را به این مسابقات اعزام کرده‌اند ضمن این که قم با ۲ تیم در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

بر اساس قرعه کشی انجام شده که شامگاه جمعه در هیئت هندبال استان قم صورت گرفت در گروه یک تیم های منطقه ۲ تهران، پارسه نوشهر، هیئت هندبال قم و هیئت هندبال رستم کلا مازندران حضور دارند.

همچنین گروه دوم این مسابقات گروهی ۳ تیمی است که تیم های هیئت هندبال تهران، هیئت هندبال البرز و هدف پویان جوان قم با هم مسابقه خواهند داد و از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند.

مسابقات مرحله گروهی به صورت فشرده طی امروز برگزار می‌شود و با انجام ۹ مسابقه امروز، ۴ تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست خواهند آورد. فریده فاتحی هدایت تیم هیئت هندبال استان قم و الناز قاسمی بازیکن نامدار هندبال قم و عضو تیم ملی مربیگری تیم هندبال هدف پویان را بر عهده دارد.