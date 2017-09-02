۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

با حضور ۷ تیم؛

مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور در قم آغاز شد

قم - مسابقات هندبال نونهالان دختر منطقه ۲ کشور از امروز در سالن نرگس قم آغاز شد و۲ تیم از قم در این رقابت ها به میدان می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال نونهالان دختر کشور در قالب مناطق مختلف منطقه‌ای برگزار می‌شود و تیم های برتر هر منطقه به دور پایانی این رقابت‌ها صعود خواهند کرد که میزبانی یکی از مناطق به قم سپرده شده است.

مسابقات منطقه ۲ کشور از صبح شنبه در سالن نرگس قم آغاز شده است و هم اکنون در این سالن در حال برگزاری است و ۷ تیم حاضر در این مسابقات در ۲ گروه ۴ و ۳ تیمی با هم به رقابت می‌پردازند.

به جز تیم هندبال گیلان که از حضور در این مسابقات انصراف داده است سایر استان‌های حاضر در منطقه ۲ کشور تیم‌های خود را به این مسابقات اعزام کرده‌اند ضمن این که قم با ۲ تیم در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

بر اساس قرعه کشی انجام شده که شامگاه جمعه در هیئت هندبال استان قم صورت گرفت در گروه یک تیم های منطقه ۲ تهران، پارسه نوشهر، هیئت هندبال قم و هیئت هندبال رستم کلا مازندران حضور دارند.

همچنین گروه دوم این مسابقات گروهی ۳ تیمی است که تیم های هیئت هندبال تهران، هیئت هندبال البرز و هدف پویان جوان قم با هم مسابقه خواهند داد و از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند.

مسابقات مرحله گروهی به صورت فشرده طی امروز برگزار می‌شود و با انجام ۹ مسابقه امروز، ۴ تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست خواهند آورد. فریده فاتحی هدایت تیم هیئت هندبال استان قم و الناز قاسمی بازیکن نامدار هندبال قم و عضو تیم ملی مربیگری تیم هندبال هدف پویان را بر عهده دارد.

