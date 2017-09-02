افزایش تعداد مجروحان ناشی از تصادفات در قم/ ۲۵۷ مأموریت در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۴۴۳ مورد تماس با اورژانس برقرار شده است که از این تعداد ۲۵۷ مورد مأموریت انجام شده است.

وی ادامه داد: از ۲۵۷ مورد مأموریت انجام شده، ۲۱۹ مورد آن را حوادث داخل شهر و ۳۸ مورد را حوادث جاده‌ای در بر می‌گیرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم تأکید کرد: ۸۲ مورد حوادث مربوط به ترافیک و تصادفات، ۶۹ حادثه در شهر و ۱۳ حادثه در جاده اتفاق افتاده است. این حوادث ۹۲ مجروح بر جا گذاشته است که تعداد ۵۴ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده و ۳۸ نفر برای تشکیل پرونده به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در مورد تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران خاطر نشان کرد: ۵۶ مورد تصادفات موتورسیکلت سواران گزارش شده است. تعداد ۵۳ مورد این تصادفات در سطح شهر و سه مورد در جاده اتفاق افتاده است.

حسنی عنوان کرد: این تصادفات ۵۸ مجروح داشته که ۳۸ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان و ۲۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ابراز کرد: مجروحان ناشی از تصادفات هر روز بیشتر از روز گذشته است و این نشان دهنده این است که شهروندان به حقوق یکدیگر احترام نمی‌گذارند.