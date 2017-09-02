سلسله مراتب در نظام اداری رعایت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از کار مندان نمونه دولت در شهرستان زنجان، گفت: هفته دولت فرصت بسیار مغتنمی برای ارائه عملکرد و اقدامات دولت در چهار سال گذشته است و مردم باید از فعالیتهای دولت باخبر شوند.

وی اظهار کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته این مسایل رعایت نشده است و گاهی شاهد آن بوده‌ایم که افراد بدون طی کردن پلکان موفقیت و شایستگی، با جرثقیل به پشت میز مدیریت منتقل شده‌اند. از همه بدتر آن‌که هرکدام از ما به نوعی به این وضعیت دامن زده‌ایم و با وجود تصمیماتی که هرکدام از دولت‌ها برای رفع این معضل گرفته‌اند، اقدامات خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

رحمتی افزود:در سیستم‌های اداری امروزی، با کوچکترین اتفاقی که برایمان خوشایند نباشد، به جای حل مساله، حلقه مدیریت را محدودتر می‌کنیم و تهمت و کارشکنی را پیش می‌گیریم؛ در واقع به جای این‌که به پتانسیل‌های مدیریتی و کارشناسی سیستم خود توجه کنیم، خیلی زود به فکر جایگزینی نیرو می‌افتیم. متاسفانه دولت نیز خیلی چاق و فربه شده است و بخش خصوصی می‌تواند حجم کاری که امروز در بخش دولتی انجام می‌شود را با نیمی از نیروی کار انجام دهد.

معاون امور عمرانی استانداری زنجان گفت: باید در نظام اداری قدردان کسانی باشیم که در نظام کاری خود کارایی بالایی دارند و افراد براساس کارایی جایگاه دریافت کنند و نباید غیر ازاین باشد.

رحمتی تاکید کرد: در شهرداری زنجان ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر چارت در نظر گرفته شده ولی در حال حاضر از بیش از ۲ هزار نفر نیرو دارد و این نشان می دهد ایراد سیستمی بالایی داریم و باید بر موضوعات به صورت سیستمی نگاه کرد در شهرداری زنجان با تغییر مدیری چند نفر دیگر با اینکه بیکار می شوند ولی حقوق دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اعتبارات تخصیصی در مجموعه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، تصریح کرد: باید یک کارمند از زمان آغاز فعالیت خود براساس عملکرد خود پست‌ مدیریتی دریافت کند و اینکه کارمند امید به ارتقای موقعیت در آینده داشته باشد خود می‌تواند عاملی برای رشد در نظام‌های ادرای باشد.

رحمتی افزود: تغییر در دولت تنها باید در مقامات ارشد اتفاق بیافتد و این در حالی است که با تغییر مدیران تا آبدارچی نیز در دولت تغییر پیدا می‌کند و در کل دنیا هم همین سیستم وجود دارد.