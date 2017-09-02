۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

شهردار و سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شدند

خرمشهر - در جلسه امروز شورای شهر خرمشهر، شهردار و سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر خرمشهر به منظور انتخاب شهردار خرمشهر پیش از ظهر امروز با حضور همه اعضا برگزار شد و در نهایت شهردار و سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شدند.

بر همین اساس، مسعود دشت بزرگ با کسب چهار رای از میان هفت رای اعضای شورای شهر خرمشهر به عنوان شهردار انتخاب شد و باید برای تائید حکم به استانداری خوزستان معرفی شود.

همچنین منصور علوانی نیز با پنج رای از سوی اعضای شورای شهر خرمشهر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و تا صدور حکم شهردار، سرپرستی امور را به عهده خواهد گرفت.

    • علی اصغری IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      شهردار شهر باید بومی شهر باشه.... واسه این شورا متاسفم.. واقعا جای تاسف داره..
    • سلیمانی IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      دوست عزیز مگه اقای ساعدی بومی بودن

