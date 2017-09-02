نمایش «هیپولیت» به جشنواره تئاتر «زوگرافو» دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «هیپولیت» با دراماتورژی و کارگردانی فرزاد امینی به دعوت سفیر یونان به جشنواره بین المللی تئاتر «زوگرافو» آتن دعوت شد.

«هیپولیت» اثر اوریپید به دراماتورژی و کارگردانی فرزاد امینی سال گذشته در تالار حافظ روی صحنه رفت.

این نمایش به دعوت سفیر یونان و جشنواره بین المللی تئاتر «زوگرافو» ١٢ شهریور در آتن روی صحنه می رود.

افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر «زوگرافو» با نمایش «هیپولیت» انجام می شود و شهردار آتن نیز یکی از مدعوین این اجرا است.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از الناز اسماعیل زادگان، سروش حائری، سرور خسروانی، مهرنوش ستاری، بهرام عباسی فرد، عماد قرهی و نیره سادات میرزایی.

پارمیس امینی طراحی لباس این اجرا را به عهده دارد و آرش فصیح نیز مدیر تولید و دستیار کارگردان این اجرا است.

این نمایش مرداد و شهریور ١٣٩۵ در تالار حافظ روی صحنه رفت.