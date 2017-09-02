۲۹۷ غیرنظامی عراقی در ماه آگوست کشته یا زخمی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سومریه نیوز»، سازمان ملل اعلام کرد که در طول یک ماه گذشته در نتیجه حملات تروریستی و درگیری های خشونت آمیز ۲۹۷ غیرنظامی عراقی کشته یا زخمی شده اند.

بر اساس این خبر ۱۲۵ عراقی در طول ماه آگوست کشته شده و ۱۸۸ تن دیگر زخمی شده اند و بیشترین تعداد قربانی ها هم مربوط به بغداد بوده که در این شهر ۴۵ نفر کشته و ۱۳۵ تن زخمی شده و بعد از آن هم بیشترین آمار قربانیان مربوط به استان نینوا با ۳۶ کشته و ۱۸ زخمی بوده است.

در استان صلاح الدین هم ۴ نفر کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شده اند این در حالی است که نمایندگی سازمان ملل در عراق موفق نشده آمار دقیق قربانیان استان الانبار را اعلام کند زیرا به گفته این سازمان هنوز بخش هایی از این استان در کنترل تروریست های داعش است.

«یان کوبیش» نماینده ویژه سازمان ملل در عراق حمله به غیرنظامیان عراقی از سوی داعش را محکوم کرد و گفت تروریست های داعش با کینه از پیشروی های ارتش عراق و در پی شکست های پی در پی در تلعفر غیرنظامیان را هدف قرار می دهند که آخرین نمونه های این اقدامات تروریستی هفته گذشته بغداد را مورد هدف قرار داد.

عراق در میان کشورهای جهان بالاترین میزان حملات تروریستی را شاهد بوده است.