بهره برداری از ۳۵دستگاه اتوبوس برقی/ایجاد ۳خط سرویس مدارس در۳شیفت

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شرکت اتوبوسرانی برای استقبال از سال تحصیلی جدید گفت: از ۳۵ دستگاه اتوبوس برقی بازسازی شده همزمان با بازگشایی مدارس بهره برداری می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برنامه زمان بندی جدیدی با توجه به افزایش تقاضای سفر و کاهش سرفاصله های اعزام ارائه می شود اظهار داشت: اشتغال حداکثری ناوگان و لغو مرخصی های غیرضروری، استقرار عوامل نظارتی در مکان های پرمسافر و گلوگاهی شبکه از دیگر برنامه های ناوگان اتوبوسرانی برای تردد آسانتر دانش آموزان و دانشجویان است.

سنندجی با اشاره به نظارت از طریق سایت نظارتی تصویری و انتقال مشکلات به مسئولان حوزه ترافیک در این ایام تأکید کرد: اعلام موارد ترافیکی و مشکلات راهبردی در سطح شبکه خصوص به مرکز کنترل ترافیک از موارد پیش بینی شده برای ایام است.

رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: در این مدت، کلیه اتوبوس ها و مینی بوس های تحت پوشش نظافت شده و کلیه مراکز فرهنگی (دبستان، دبیرستان، دانشگاه، آموزشگاه و ...) به تفکیک تعداد مدارس تحت پوشش هر سامانه شناسایی شده تا هماهنگی لازم با مسئولان مراکز آموزشی برای اعزام اتوبوس همزمان به تعطیلی و ارائه خدمات مطلوبتر فراهم شود.

وی افزود: همچنین هماهنگی های لازم در خصوص فراهم کردن کلیه باجه های فروش کارت بلیت انجام شده و مشکلات مربوط به مبلمان شهری مرتبط با اتوبوسرانی در پایانه ها و ایستگاه ها نیز پیگیری شده است.

سنندجی از بررسی ایجاد سه خط سرویس مدارس با ناوگان مینی بوس در سه شیفت صبح، ظهر و عصر نیز خبر داد.

عملکرد سامانه جانبازان و معلولین/ سرویس رسانی به ۶۰ مدرسه استثنایی

سنندجی در ادامه با اشاره به خدمات ارائه شده به سرویس مدارس گفت: امسال به ۶۰ مدرسه استثنایی سرویس رسانی خواهیم کرد همچنین به ۱۶۹ موسسه آموزشی و درمانی نیز توسط سامانه جانبازان و معلولین نیز سرویس رسانی شده است.

به گفته وی سرویس رسانی به جانبازان و معلولین با خودروی «ون» به صورت روزانه و یا از طریق درخواست پیامکی ۶۳۰۵ برای فعالیت های درمانی، اشتغال و سفرهای یک روزه انجام شده است که این خدمات به مراکز خیریه نیز انجام می شود.

رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به آمار عملکرد سامانه جانبازان و معلولین اظهار داشت: تعداد جابجایی مسافر ۲۱ خط اتوبوسی برابر ۳۸۴۰۰ نفر که در مهرماه به علت بازگشایی مدارس استثنایی افزایش می یابد و همچنین تعداد جابجایی ماهانه از طریق خودرو «ون» برابر۱۸ هزار مسافر (در مردادماه) است.

سنندجی با بیان اینکه ۷۴ دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده و ۶۲ دستگاه «ون» در این سامانه خدمات رسانی می کنند گفت: ۷ مسیر اتوبوسی در مهرماه راه اندازی شده است.