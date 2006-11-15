قدرت فوتبال ایران را به کره دیکته کردیم / همه در این پیروزی سهیم هستند

به گزارش خبرنگارمهر، امیرقلعه نوعی که پس از پیروزی دو بر صفر تیم ملی مقابل کره جنوبی و صعود به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا درجمع خبرنگاران سخن می گفت ، با بیان این مطلب افزود : این پیروزی را به تمام مردم ایران ، رسانه های گروهی ، صدا و سیما و هواداران واقعی که درتمام بازیهای گذشته از تیم ملی حمایت جانانه ای داشتند تبریک می گویم و آنها عامل اصلی این پیروزی ما بودند .



قلعه نوعی درخصوص دیداربا کره جنوبی گفت : به نظرمن بازیهایی که معمولا در یک سطح برگزارمی شود و دو تیم شرایط مشابهی دارند ، درنیمه اول مربیان به ارزیابی یکدیگر می پردازند تا در نیمه دوم با شناخت بهترنسبت به حریف برنامه های تاکتیکی خود را پیاده کنند . ما در نیمه اول به ارزیابی نقاط ضعف و قوت تیم کره پرداختیم ، با این حال دو موقعیت گلزنی جدی توسط صادقی و هاشمیان را از دست دادیم ولی در نیمه دوم با استفاده از کناره ها وعمق دفاع کره موفق شدیم دوبار دروازه این تیم را باز کنیم .



سرمربی تیم ملی با بیان اینکه برخی ها اصرار داشتند تا چنین القا کنند که کره با تیم دوم خود به ایران می آید اظهار داشت : دیدید که کره با تیم اصلی خود به ایران آمده بود و بازی برتر تیم ملی باعث شد تا این تیم نتواند برنامه های خود را در زمین پیاده کند .



وی افزود : البته فراموش نکنید که فوتبال کره از نظر تشکیلاتی و برنامه ریزی فراتر از آسیاست و امروز کره نمایشی پایین تر از حد تصور داشت که این امر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که یکی از این دلایل قدرت فوتبال ایران بود که به تیم کره جنوبی دیکته شد .



قلعه نوعی در خصوص تعویض های خود در این دیدار گفت : تعویض ها را بر اساس روند بازی انجام دادم . کره بعد از دریافت گل برای جبران گل خورده جلو کشید و ما باید از یک مهاجم سرعتی استفاده می کردیم تا از ضد حملات استفاده کنیم به همین دلیل رسول خطیبی را به جای عنایتی به میدان فرستادیم . کاظمیان هم بیش از اندازه در زمین دوید و از نظربدنی توان ادامه بازی را نداشت و بادامکی را به جای او به زمین آوردیم که خوشبختانه او گل دوم تیم را وارد دروازه کره جنوبی کرد . شکوری هم در دقایقی به میدان آمد که کره بازی مستقیم و ارسال توپهای بلند را در دستور کارخود قرار داده بود و در این لحظات نیاز بود تا یک مدافع بلند زن به دفع توپهای ارسالی بپردازد و بتوانیم از دروازه خود مقابل حریف حفاظت کنیم .



وی در خصوص عملکرد علی کریمی در این دیدارتصریح کرد : به نظر من علی کریمی نیاز به کمک دارد و باید به او کمک کنیم تا دوباره احیا شود و به همان بازیکن تاثیرگذارگذشته تبدیل شود . او نیازبه بازی کردن دارد تا از شرایط کنونی خارج شود . کریمی بعد از پشت سرگذاشتن دوران مصدومیت ناگزیر بود درجام جهانی بازی کند و این مسابقات فشارمضاعفی را به او وارد کرد و اجازه نداد تا او به شرایط آرمانی باز گردد . ما باید کمک کنیم تا زمینه بازگشت او به روزهای اوجش را فراهم کنیم و کریمی نشان داده که کارایی اش بازی به بازی برای تیم ملی بیشتر می شود .



قلعه نوعی درباره برنامه های آینده اش برای تیم ملی تصریح کرد : تیم ملی 15 آذر ماه با تیم ملی امارات یک دیدار دوستانه را برگزار خواهد کرد و دی ماه نیز در تورنمنت دبی به مصاف تیم های بایرن مونیخ و هامبورگ خواهد رفت . ما برنامه ریزی گسترده ای برای آینده داریم و مصمم هستیم تیم ملی "ب" را با هدف پشتوانه سازی برای تیم ملی سازماندهی کنیم و بازیکنانی که کمتر فرصت حضور در تیم ملی را داشتند در تیم ملی "ب" مورد استفاده قرار دهیم .



سرمربی تیم ملی ضمن تشکر از تمام کسانی که به موفقیت تیم ملی کمک کردند ، گفت : ما تیم ملی را در شرایط بحرانی تحویل گرفتیم بطوری که بازیکنان پس از جام جهانی دچار افت و بی انگیزگی شده بودند ولی با تلاش کادر فنی و برخی تغییرات توانستیم مسابقات مقدماتی را با صدرنشینی به پایان ببریم . ما ساختار دفاعی تیم ملی را کاملا تغییر دادیم بطوری که دفاع تیم ملی نزدیک به 400 دقیقه است که گلی دریافت نکرده و باید تلاش کنیم تا همچنان این روند صعودی را ادامه دهیم .



قلعه نوعی تصریح کرد : ساختارفوتبال ایران به گونه ای است که اگرمقابل برزیل هم قرار بگیرد و به حریف شانس گل ندهد ، می تواند در جریان بازی به گل دست یابد .



وی درخصوص جایگزین محمود فکری درخط دفاع تیم ملی گفت : بازیکنان زیادی در این پست می توانند جایگزین محمود فکری شوند و نگرانی از این بابت نداریم . هادی شکوی ، محمد نصرتی ، پیروز قربانی بازیکنانی هستند که می توانند نفرات جایگزین خوبی برای فکری باشند . حتی رحمان رضایی قابلیت بازی در این پست را دارد . آنچه اهمیت دارد این است که ما ساختار دفاعی تیم ملی را تغییر دادیم و در ساختار جدید می توانیم نفرات مختلفی را در این پست بکار بگیریم .



قلعه نوعی در پاسخ به این سئوال که دلیل استقبال اندک تماشاگران از این دیدار چه بود گفت : با توجه به صعود هر دو تیم و اینکه این مسابقه ازنظرامتیازی تاثیری در صعود دو تیم نداشت می تواند یکی از دلایل مهم عدم استقبال تماشاگران باشد با این وجود من از تمام تماشاگرانی که به ورزشگاه آمدند و تیم ملی را تشویق کردند تشکر می کنم و آنها هم در این پیروزی سهم داشتند .



سرمربی تیم ملی درپایان درخصوص بهترین بازیکن این دیدارگفت : ما تنها یک بازیکن خوب داشتیم و نام آن بازیکن هم "ایران" بود .