نمایش بزرگ غدیر در چغادک اجرا می شود

سرهنگ پاسدار عبدالرضا دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت و عید غدیر اظهار داشت: واقعه غدیر در روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه سال جاری ساعت ۲۱ در شهر چغادک روبروی یادمان شهدای گمنام اجرا می‌شود.

وی افزود: در این نمایش، بازسازی حرکت کاروان پیامبر اعظم(ص) در کنار صحنه های ازتاریخ منتهی به غدیر به تصویر کشیده خواهد شد که با عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و با تلاش جمعی مردم و مسئولین شاهد یکی دیگر از اثربخش ترین و به یادماندنی ترین نمایش های میدانی در شهرستان بوشهر به همراه جلوه هایی از نور وصوت خواهیم بود.

دشتی ادامه داد: بازسازی صحنه غدیر به نوعی بزرگترین و مهمترین رویداد در شهر چغادک خواهد بود و باید تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در این کار عظیم فرهنگی دخالت بیشتری داشته باشند.

وی به اهداف بازسازی واقعه غدیر اشاره کرد و گفت: هدف اصلی اجرای این مراسم اطلاع رسانی مناسب به مردم در زمینه محتوای خطبه غدیر خم است.

شایان ذکر است این نمایش به همت پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا شهر چغادک و با همکاری حوزه های رمضان ومطهره ، شورا و شهرداری چغادک و سپاه مالک اشتر شهرستان و باحضور ۱۵۰ هنرمند برای دومین سال متوالی به اجرا در می آید .

