سکه طرح جدید ۸۹۰۰ تومان گران شد/نرخ دلار به ۳۸۷۴ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۹۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش، به یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.

در عین حال هر نیم سکه ۶۴۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۱۵۲ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۸۷۴ تومان، یورو ۴۷۱۶ تومان، پوند ۵۰۰۶ تومان، درهم امارات ۱۰۶۲ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۳ تومان است.