تغییر نام بلوار پارسیان به شهید احمد هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، رامین امیرمداح با اشاره به اجرای عملیات تعویض و نصب تابلو راهنمای کوچه مزین به نام و تصویر شهداء در تعدادی از کوچه‌ها و معابر سطح این منطقه، گفت: این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهدا انجام شده است.

وی افزود: تابلوهای مزین به نام و تصویر شهداء در تعدادی از کوچه‌های منطقه از جمله کوچه شماره چهار خیابان شهید خالداری نصب شده است.

امیرمداح هدف از این اقدام را ترویج و ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و احترام به مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی عنوان کرد.

احمد هدایت در سال ۱۳۳۸ در شهر کرمان دیده به جهان گشود. او به تحصیل علم و آموختن زبان‌های انگلیسی و عربی توجه شایان داشت. پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران و شروع به تحصیل همواره از دانشجویان ممتاز دانشکده دندانپزشکی محسوب می‌شد. با شروع جنگ تحمیلی به سوی جبهه شتافت و در جریان عملیات خیبر به عنوان بسیجی ساده شرکت و در جبهه طلائیه مفقودالاثر گشت. پیکر پاک این شهید در اسفند ۷۵ به وطن بازگشت و در گلزار شهدای بهشت زهرا منزل گزید.