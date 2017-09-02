۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

شهردار منطقه دو کرمان عنوان کرد:

تغییر نام بلوار پارسیان به شهید احمد هدایت

کرمان - شهردار منطقه دو کرمان از تغییر نام بلوار پارسیان به بلوار شهید احمد هدایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، رامین امیرمداح با اشاره به اجرای عملیات تعویض و نصب تابلو راهنمای کوچه مزین به نام و تصویر شهداء در تعدادی از کوچه‌ها و معابر سطح این منطقه، گفت: این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهدا انجام شده است.

وی افزود: تابلوهای مزین به نام و تصویر شهداء در تعدادی از کوچه‌های منطقه از جمله کوچه شماره چهار خیابان شهید خالداری نصب شده است.

امیرمداح هدف از این اقدام را ترویج و ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و احترام به مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی عنوان کرد.

احمد هدایت در سال ۱۳۳۸ در شهر کرمان دیده به جهان گشود. او به تحصیل علم و آموختن زبان‌های انگلیسی و عربی توجه شایان داشت. پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران و شروع به تحصیل همواره از دانشجویان ممتاز دانشکده دندانپزشکی محسوب می‌شد. با شروع جنگ تحمیلی به سوی جبهه شتافت و در جریان عملیات خیبر به عنوان بسیجی ساده شرکت و در جبهه طلائیه مفقودالاثر گشت. پیکر پاک این شهید در اسفند ۷۵ به وطن بازگشت و در گلزار شهدای بهشت زهرا منزل گزید.

