به گزارش خبرنگار مهر، مناسبت‌هایی مانند هفته دولت که به تازگی پشت سر گذاشته شد، به نوعی جشنواره عملکرد مدیران دولتی و رونمایی از دستاوردها و خدمات ناشی از برنامه ریزی های یک ساله و یا بیشتر آنها است.

در این میان استانهای محروم تر با شاخص‌های ضعیف‌تر در حوزه های مختلف از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی، چشم داشت بیشتری به این جشنواره‌های قراردادی دارند و در انتظار بهره‌برداری و یا آغاز ابرپروژه‌هایی هستند که با بزرگی مشکلات و ضعف‌های آنها تناسب داشته باشد.

مطلبی که استاندار کنونی کرمانشاه در نخستین روز انتصابش به این سمت با واژه «مگاپروژه» به آن تاکید داشت و به نوعی به عنوان تکیه کلام اسدالله رازانی در استان شناخته شد.

هفته دولت سال گذشته بهره برداری از مینی پروژه‌های عجیب و غریب از جمله افتتاح دیوار یک مرکز درمانی و آسفالت مسیر های یک کیلومتری و حتی روکش آنها در استان کرمانشاه که در آن وعده مگا پروژه ها داده شده بود خبر ساز شد. در میان آن افتتاح ها حتی برنامه افتتاح قفسه بایگانی یک مجموعه دولتی نیز به چشم می خورد!

افتتاح قفسه بایگانی در یکی از ادارات کرمانشاه

گرچه در هفته دولت سالجاری برخی رسانه های نزدیک به مجموعه مدیریت ارشد استان کرمانشاه سعی کردند باز هم با بزرگنمایی پروژه های ملی و البته قدیمی مثل راه آهن غرب و سامانه گرمسیری انتقال آب که ارتباط معنا داری با مجموعه مدیریت درون استانی ندارد، مینی افتتاح های امسال را کمرنگ تر کنند اما شبکه های اجتماعی باز هم مملو شد از واکنش به روند بهره برداری از پروژه‌هایی که وزن چندانی ندارند.

تصویری از مجموعه بالغ بر ۲۰ نفر مدیر ارشد استان کرمانشاه از استاندار گرفته تا مدیران کل، فرماندار و نماینده مجلس که در نخستین روز هفته دولت ۳ کیلومتر آسفالت جاده را سرپل ذهاب بهره‌برداری کردند از خبر ساز ترین ها بود!

هیئتی از مدیران کرمانشاه برای افتتاح ۳ کیلومتر آسفالت!

حتی واکنش ها و طنز پردازی ها در رسانه های نوین اجتماعی از سوی کاربران باعث نشد تا در این روند خللی ایجاد شود و روز بعد نیز استاندار کرمانشاه به همراه معاونینش در پاوه بازسازی یک میدان، یک دیوار حائل و چند سوییت را افتتاح کرد!

افتتاح یک استخر که ماه ها از فعالیت آن می گذشت در قصر شیرین، افتتاح ساختمان ادارات و بهره برداری از طرح های کوچک راه سازی در شهرستانهای مختلف و... نیز از جمله این پروژه های کوچک و حاشیه ساز بود.

افتتاح استخر سرپوشیده ای که ماه هاست فعالیت می کند و از مصوبات سفر رهبری است

اظهار نظر امام جمعه پاوه درباره افتتاح های هفته دولت

ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه از جمله کسانی بود که پیرامون برخی افتتاح ها توسط مدیران ارشد استان کرمانشاه اظهار نظر کرد.

ملاقادر قادری در حاشیه سفر استاندار کرمانشاه و هیئت همراه وی برای افتتاح گاز رسانی به شهر باینگان گفت: اینکه هنگام بهره برداری از نتیجه زحمت گذشتگان از آنها یادی نکنیم قدر ناشناسی است و در این صورت آیندگان هم زحمات ما را نخواهند دید.

ماموستا قادری گفت: طرح گاز رسانی به شهر باینگان زحمات مدیران گذشته است که کارهای بی‌نظیری مثل عبور خط لوله از حریم جاده ها و دل صخره‌ها را تدبیر کردند!

کرمانشاه به پروژه های راهبردی مشخص نیاز دارد

نماینده مردم شهرستان سنقروکلیایی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه در شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله بیکاری و سرمایه گذاری شرایط مناسبی ندارد.

سید جواد حسینی کیا ادامه داد: بر اساس آمار حاصل از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بیکاری در استان کرمانشاه به بالای ۲۵ درصد رسیده است که اگر فکری به حال آن نشود یک فروپاشی اجتماعی را رقم می زند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در استان کرمانشاه نیز وضعیت مناسبی ندارد به شکلی که سرمایه گذاری خارجی صفر است.

وی افزود: در این میان اگر با پروژه های مادر و اساسی وارد عمل نشد و نتوان برای آن برنامه ریزی کرد چیزی عوض نخواهد شد. کار با پروژه های روتین و کوچکی که چه مدیران بالادستی استان باشند و چه نباشند انجام می شوند، پیش نخواهد رفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: حقیقتا اینکه بیاییم پروژه هایی مانند راه آهن غرب و یا سدهای گرمسیری را ملاک توانایی و کارایی خود قرار دهیم منطقی نیست. راه آهن را تا همدان و ملایر چه کسی و چه اعتباری آورد؟ همان اعتبار هم راه اهن را به کرمانشاه خواهد رساند و مدیران استان نباید صورت مسئله را با استناد به این موارد پاک کنند.

افتتاح های کوچک توسط مدیران ارشد باعث سرمایه گریزی است

یک مدرس رسانه و تبلیغات به مهر گفت: در پروتکل های تبلیغاتی برای هر مراسمی یک گرید وجود دارد که برای هر گرید حضور شخصیت ها و مقامات مرتبط با آن تعریف می شود.

سحر روشنی گفت: به عنوان مثال حضور یک مدیر ارشد در سطح استاندار برای مراسم افتتاح یک کیلومتر راه روستایی یک پیام تبلیغاتی دارد و آن اعلام نهایت سطح پروژه ها در یک استان است.

وی افزود: در این صورت قطعا سرمایه گذاران کلان اقتصادی نسبت به آنچکه در این استان می گذرد با نگاه دیگری روبه رو خواهند شد و این خود سرمایه گریزی را موجب می شود.

این مدرس رسانه و تبلیغات ادامه داد: در گذشته نیز شاهد بودیم که همایش های سرمایه گذاری با تبلیغات نه چندان وزین برگزار شد و در نتیجه آن تقریبا هیچ سرمایه گذاری برای گذاشتن وقت و پول اعلام آمادگی نکرد.

به گزارش مهر، استان کرمانشاه طی سالهای اخیر در اکثر شاخص های توسعه پسرفت داشته که این وضعیت در آخرین سفر استانی وزیر کشور به کرمانشاه از سوی رحمانی فضلی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت