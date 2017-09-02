«حس خوب» خاطره بازی با نوستالوژی «رنگین کمون»

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت محمدرضا عیوضی خواننده پاپ دهه هفتاد، شب گذشته دهم شهریور بعد از پانزده سال در مجموعه برج آزادی تهران برگزار شد و او قطعاتی از آلبوم جدید خود به نام «حس خوب» را اجرا کرد.

در ابتدای این برنامه محمدرضا عیوضی به تنهایی روی صحنه آمد و قطعه آذری «آیریلیق» را اجرا کرد که با تشویق هوادارانش روبه رو شد. وی این اجرا را به مادرش که البته نتوانسته بود در کنسرت حاضر شود تقدیم کرد.

آهنگ بعدی که با حضور گروه موسیقی به طور رسمی آغازگر برنامه شد، «حس خوب» از آلبوم جدیدی به همین نام بود. وی بعد از اجرای این قطعه به تفاوت های بارزی که اجرای کنسرت طی این ۱۵ سال داشته اشاره کرد و با مثال هایی که از سال های دور می زد موجب خنده حضار شد.

«عشق تنها شد» و قطعه «نگاه تو ازم نگیر» که سه سال پیش در تیتراژ مجموعه تلویزیونی «خط» شنیده بودیم در فواصل این کنسرت اجرا شد و بعد از خواندن «یک روز برفی» و یک قطعه به زبان ترکی استانبولی، گروه برای استراحتی کوتاه صحنه را ترک کردند.

در قسمت دوم و ادامه این کنسرت محمدرضا عیوضی با اشاره به اینکه قرار بود این برنامه بعد از ماه های محرم و صفر انجام شود، گفت: در مدت زمان اندکی متوجه شدیم که برنامه تغییر کرده به همین دلیل امکان تمرین بسیار کم بود و تمام تلاشمان را کردیم خودمان را به اجرای امشب برسانیم. امیدواریم که این ناهماهنگی اذیتتان نکند.

وی پس از اجرای «یکی هست» با نام بردن از کیهان ملکی یکی از هنرمندان مهمان در سالن گفت: امشب در کنار هنرمندی هستیم که در «روزگار جوانی» جوان بود ولی امروز پدر شده است. همچنین ابوالفضل عزیزی ترانه سرا هم پیش ماست؛ کسی که در دوران سربازی مان متن این قطعه خاطره انگیز را سرود و ما همان روزها تمرینش می کردیم.

عیوضی بعد از خواندن «روزگار جوانی» که با استقبال بسیاری هم روبه رو شد «خداحافظ» را اجرا کرد و سپس قطعه «چار دیواری» همراه با کلیپی از آن روی پرده نقش بست. وی بعد از اجرای آخرین آهنگ خود به نام «نوازش» بار دیگر «حس خوب» را به افتخار بابک صحرایی اجرا کرد.

علاوه بر هنرمندان نام برده مرجانه گلچین، شهره سلطانی، هومن جوادی، علی عبدالمالکی، رامین ناصرنصیر، فواد الهی قمشه ای، سمیرا حسینی و گرشا قباد نیز حضور داشتند.

علیرضا شمس اسکندری رهبر گروه، تنظیم کننده قطعات و نوازنده گیتار آکوستیک و الکتریک، علی باغفر نوازنده درامز، یاسر ساکی مهر نوازنده کیبورد و پیانو، علیرضا میرآقا نوازنده ترومپت، کیوان آشتیان پورنوازنده گیتار الکتریک و اسپانیش، یاور قندچی نوازنده گیتار آکوستیک، علی پهلوانی نوازنده گیتار باس، علیرضا خسروی نوازنده پرکاشن، آرش جامع نوازنده ویولن، کوشا صرافی گوهر نوازنده ویولن، پگاه عبدالله زاده نوازنده ویولا، بیتا قاسمی نوازنده ویولنسل، امین جعفرزاده، سارا همتی، نسترن قاضیانی، امید تاج دوست و آرزو فتحی همخوانان نیز به عنوان گروه ارکستر «رنگین کمون» در کنار محمدرضا عیوضی بودند.