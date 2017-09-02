چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در ارومیه آغاز شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در این خصوص گفت: آذربایجان غربی ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه میزبان هزاران نفر از نخبگان و نامورترین قاریان و حافظان کشور در قالب چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام ناصر جوانبخت برگزاری ۱۴ محفل انس با قرآن کریم در شهرستان های استان، تجلیل از شهدای قرآنی و مدافع حرم استان، حضور متسابقین در رزمایش علمداران ولایت و برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی از برنامه های جنبی چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم اعلام کرد.

رییس ستاد اجرایی چهلمین دوره مسابقات سراسری قران کریم در ادامه با اشاره به نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی گفت: یکی از اولویت های استان در برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم ایجاد موقوفات قرآنی است.

حجت الاسلام جوانبخت تصریح کرد: با نبود موقوفه قرآنی و همچنین نداشتن ردیف بودجه نهادهای حاکمیتی، حمایت های لازم از مؤسسات قرآنی انجام نمی شود تا جایی که مؤسسات قرآنی استان حتی از ساختمان درخور شأن هم برخوردار نیستند.