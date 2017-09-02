۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

دوره «غدیر شناسی» ویژه روحانیون در ۴ شهر گلستان برگزار شد

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دوره غدیر شناسی ویژه روحانیون گلستانی در چهار شهر مینودشت، علی آباد، گرگان و کردکوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غدیر نقطه عطف تاریخ مسلمانان و روز سرنوشت سازی بود که رقم خورد و در آن روز تصمیم بزرگی توسط پیامبر گرامی اسلام (ص) گرفته شد.

وی افزود: بخشی از غدیر پوشیده مانده و آن طور که باید شفاف‌سازی لازم در رابطه با آن انجام نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: غدیر اراده خداوند بود و رسولش را ملزم کرد تا این مأموریت بزرگ را انجام دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه غدیر شناسی نیاز به آموزش، پژوهش و تحقیق دارد، افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با همکاری بنیاد امامت دوره آموزشی غدیر شناسی را ویژه روحانیون هجرت، مستقر و ائمه جماعات استان در شهرهای علی‌آباد کتول، گرگان، مینودشت و کردکوی و با حضور اساتیدی از قم برگزار کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: روحانیون شهرهای گنبدکاووس، مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه به میزبانی مینودشت، روحانیون شهرهای علی‌آباد کتول، رامیان و خان ببین به میزبانی علی‌آباد کتول، روحانیون گرگان و آق‌قلا به میزبانی گرگان و روحانیون شهرهای کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن به میزبانی کردکوی آموزش‌های لازم را گذراندند.

