ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک توسط افراد غیر ادیولوژیست تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضی پور جویباری در جلسه نمایندگان شعب استانی انجمن علمی شنوایی شناسان در تهران، اظهارداشت: دو دغدغه اصلی شنوایی شناسان جوان و تازه فارغ التحصیل، دخالت افراد غیر ادیولوژیست به این حرفه و عدم پوشش بیمه ای خدمات شنوایی شناسی است.

وی افزود: مورد اول با رای دیوان عدالت اداری و اجرایی شدن آن با همکاری معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان نظام پزشکی حل خواهد شد و در مورد دوم امید است با مکاتبات صورت گرفته با مسئولین بیمه سلامت و همچنیین حمایت وزیر بهداشت، امیدواریم این مشکل هم در دوره وزارت دکتر هاشمی حل شود و جامعه ادیولوژی و بیماران بتوانند از پوشش خدمات بیمه ای برخوردار شوند.

رضی پور جویباری ادامه داد: سال ۹۳ مدیرکل حوزه اعتبار بخشی وزارت بهداشت بخشنامه ای صادر و آن را به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده بود و این بخشنامه جنبه آمرانه داشت و مغایر قانون بود، که در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بخشنامه مغایر با قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

وی با عنوان این مطلب که رای هیات عمومی دیوان عدالت به منزله قانون بوده و برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است، گفت: از این پس پزشکان عمومی، ای ان تی و طب کار حق تجهیز مطب های شان به تجهیزات شنوایی سنجی را ندارند و نیاز است معاونان درمان و بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به این مهم توجه داشته و نسبت به اصلاح امور گذشته اقدام و در صدور مجوز جدید، مقررات قانونی و رای دیوان را رعایت کنند.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، افزود: با این رأی، ورود افراد غیر ادیولوژیست به حیطه کاری ادیولوژیست ها خاتمه داده شد و اگر در جایی از کشور افراد غیر مرتبط خدمات شنوایی همانند ارزیابی شنوایی، تجویز، تنظیم و ارائه سمعک انجام می دهند باید جمع آوری و پلمپ گردد چرا که به موجب قانون اینگونه خدمات در انحصار دانش آموخته رشته شنوایی شناسی هست.

رضی پور جویباری اظهار داشت: اگر یک متخصص طب کار و یا گوش و حلق و بینی در قالب مطب خودش بخواهد خدمات شنوایی ارائه دهد از این پس باید حتما از ادیولوژیست پروانه دار استفاده کند.

وی افزود: انجام، تفسیر و ارزیابی شنوایی و تجویز و ارائه سمعک به موجب قانون منحصرا توسط ادیولوژیست باید انجام شود لذا بخشنامه بیمه سلامت در خصوص چگونگی پرداخت هزینه سمعک به بیماران در بخشی از مفاد بخشنامه به جایگاه قانونی و انحصاری دانش آموخته رشته شنوایی شناسی در تجویز و ارائه سمعک به بیماران توجه نشده و مغایر با قانون است.

رضی پور جویباری گفت: انجمن علمی شنوایی شناسان ایران طی نامه ای به مدیریت بیمه سلامت درخواست اصلاح آن را داشته است که امیدواریم با رویکرد مثبت وزیر بهداشت و ریاست بیمه سلامت مشکل پوشش بیمه خدمات شنوایی شناسی و اصلاح بخشنامه چگونگی پرداخت هزینه سمعک که موجب سرگردانی و تحمیل هزینه مضاعف به بیماران و اخلال در فرآیند خدمات به مددجویان شده است، حل شود.