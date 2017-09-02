۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

فراخوان سومین سوگواره بین المللی عبرات منتشر شد

فراخوان و پوستر سومین سوگواره بین المللی عبرات با موضوع پیاده روی اربعین حسینی در ۹ بخش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سوگواره با نزدیک شدن به ایام عزاداری محرم و با محوریت موضوع پیاده روی اربعین حسینی به عنوان بزرگترین گردهمایی مذهب تشیع، در ۹ بخش هنری زیر اعلام فراخوان کرد.

بخش های نه گانه این فراخوان به شرح زیر است:

۱. شعر و ادب

۲. داستان و سفرنامه

۳. خوشنویسی

۴. نقاشی و تصویرسازی

۵. پوستر

۶. عکس

۷. فیلم کوتاه و مستند

۸. نماهنگ و قطعات صوتی و تصویری

۹. آثار رادیویی

دبیرخانه سومین سوگواره بین المللی عبرات زمان شروع دریافت آثار را از ۲۰ شهریور ماه اعلام کرده است. همچنین شرایط، قوانین و آیین نامه هر بخش از طریق سامانه www.abarat.alarbaeen.ir نیز از تاریخ ۲۰ شهریورماه اعلام خواهد شد.

هنرمندان و علاقه مندان به شرکت در به این رویداد می توانند از طریق سامانه abarat.alarbaeen.ir، تلگرام abaratalarbaeen@، رایانامه، پست یا ارائه حضوری به دبیرخانه به آدرس تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، جنب بانک سپه، کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین. طبقه سوم آثار خود را ارسال یا تحویل نمایند.

یادآوری می‌شود طراحی پوستر این رویداد را محمدامین محمدلو برعهده داشته است.

