طرح قرآنی «۱۴۵۱» در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه طرح قرآنی ۱۴۵۱ با محوریت حفظ و فراگیری مفاهیم کاربردی سوره ملک در ماه مبارک رمضان و سوره واقعه در تابستان ۹۶ برگزار شد، بیان کرد: مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن شهری و روستایی تحت نظارت اداره امور قرآنی کل تبلیغات اسلامی استان سمنان میزبان این طرح بودند.

وی افزود: این طرح با هدف تحت پوشش قرار دادن یک هزار و ۴۰۰ نفر در سطح استان سمنان به صورت هر دوره آموزشی ۲۰ قرآن آموز، برگزار شد که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبرو بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: از آغاز شروع طرح ۱۴۵۱ بر اساس آمار، تشکل های قرآنی استانی در هر شهرستان، سهمیه برگزاری طرح را دریافت کردند که طبق آن شاهرود در ۲۱ کلاس، سمنان ۱۶ کلاس، دامغان ۱۰، گرمسار و آرادان ۱۱ کلاس، مهدیشهر یک کلاس، میامی ۱۰ کلاس و سرخه یک کلاس، طرح قرآنی ۱۴۵۱را برگزار کردند.

شکری بیان کرد: آزمون پایانی طرح قرآنی ۱۴۵۱، با نظارت ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها، در طول هفته جاری در نقاط شهری و روستایی استان برگزار خواهد شد.