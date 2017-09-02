به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محسن پوراسماعیلی با بیان اینکه دو مرحله‌ای شدن صدور پروانۀ ساختمان به‌صورت مشترک با همکاری سازمان آمار و فن‌آوری اطلاعات شهرداری پیگیری شده است، گفت: در مرحلۀ اول فقط مجوز انجام مراحل گودبرداری، اجرای فونداسیون و اجرای سازه‌های نگهبان صادر می‌شود و در مرحلۀ دوم باید تمام نقشه‌های اجرایی با تایید سازمان نظام مهندسی به شهرداری ارائه شود تا شهرداری پروانه را صادر کند که این موضوع سبب می‌شود نظارت بر ساخت‌وسازها تشدید شود.

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه طرح اولویت محلۀ صنعتی که در بزرگ‌راه امام حد فاصل میدان پژوهش تا میدان بیرم‌آباد واقع شده و متاسفانه در سال‌های گذشته مشکلات متعددی داشته است، گفت: اراضی این محله با کاربری صنعتی تعریف شده‌اند، اما بعضی از اراضی توسط افراد، به شکل مسکونی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

پوراسماعیلی تصریح کرد: این مطلب در قالب یک اولویت مشخص تعیین‌تکلیف شده و طرح جدید پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، به شهرداری منطقه چهار ابلاغ شده و در حال حاضر مبنای کار شهرداری منطقه چهار است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان افزود: همچنین محلۀ سرآسیاب به‌عنوان روستای الحاق شده به شهر، در قالب یک اولویت مجزا تعریف و مقدمات لازم از جمله عکس‌ها و نقشه‌ها تهیه شده است.

پوراسماعیلی با تاکید بر اینکه علاوه بر موارد مذکور، برداشت زمینی شهر کرمان دیگر طرح اجرا شده در سال ۹۵ محسوب می‌شود، افزود: برای صدور پروانه در شهرداری تعریف بر و کف را داریم که تاکنون به‌دلیل نبود کدهای ارتفاعی لازم در محله‌ها، در طی فرایند صدور پروانه فقط «بر» اعلام می‌شد که با پیگیری‌های صورت گرفته در ۹۵، نقشه‌برداری‌های لازم انجام گرفت.

وی تصریح کرد: نقشه‌ها برای تایید نهایی به سازمان نقشه‌برداری کشور ارسال شده که بعد از دسته‌بندی‌های لازم و مثلث‌بندی‌های مربوط در سازمان نقشه‌برداری، به نقشه‌های هوایی تبدیل خواهند شد.