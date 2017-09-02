مسابقات ژیمناستیک دختران کشور در فردیس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح مسابقات ژیمناستیک کشوری دانش آموزان دختر که در سالن شهدای ۱۷ شهریور شهرستان فردیس برگزار شد، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات ۲۱ تیم شامل ۱۴۶ دانش‌آموز، مربی و سرپرست در مقطع ابتدایی و ۱۲ تیم شامل ۷۶ دانش‌آموز، مربی و سرپرست در مقطع متوسطه اول شرکت کرده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز بابیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش در دولت یازدهم به مقوله ورزش دانش‌آموزی توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش در دولت دوازدهم نیز برنامه‌های دولت یازدهم را ادامه می‌دهد.

وی بابیان اینکه ورزش عامل پویایی و پیشرفت دانش آموزان است، عنوان کرد: وزارت آموزش‌وپرورش برنامه‌هایی برای رشته‌های مختلف ورزشی اعم از مسابقات شهرستانی، استانی، کشوری و ملی برای دانش آموزان، خصوصاً دانش آموزان دختر در دستور کار دارد.

ساکی هدف از برگزاری این مسابقات را استعدادیابی دانش آموزان ورزشکار اعلام کرد و افزود: ایجاد شورونشاط و انگیزه در دانش آموزان، خانواده‌ها و معلمان از مواردی است که با برگزاری این مسابقات مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ورزش نه‌تنها موجب سلامت دانش آموزان بوده، بلکه فرصتی برای رشد و شکوفایی اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز با تأکید به لزوم توجه به ورزش بانوان، تأکید کرد: کسب افتخارات مختلف المپیکی، جهانی و غیره توسط بانوان کشور نشان‌دهنده توان و ظرفیت بسیار در این حوزه است.

وی به تعداد کم شرکت‌کننده از برخی استان‌ها در مسابقات ژِیمناستیک دانش آموزان دختر اشاره کرد و گفت: این مهم نشان‌دهنده آن است که در برخی از استان‌ها هنوز به ورزش بانوان توجه خاصی نمی‌شود.

ساکی در بخش دیگری ضمن تسلیت به خانواده آموزش‌وپرورش استان هرمزگان در خصوص حادثه روز گذشته، گفت: امید داریم با برنامه‌ریزی و حرکت هدفمند در سطح استان‌ها شاهد چنین حوادث دل‌خراشی نباشیم.

وی با اشاره به لزوم ممنوعیت مسافرت شبانه اردوهای دانش‌آموزی، خاطرنشان کرد: امید داریم این مهم در کشور موردتوجه و تصویب قرار گیرد چراکه بیشتر حوادث رانندگی در شب اتفاق می‌افتد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز گفت: تمهیدات لازم برای محل اسکان دانش آموزان شرکت‌کننده در مسابقات کشوری ژیمناستیک اندیشیده شده است و از سرپرستان گروه‌های مختلف می‌خواهیم برای بازگشت به استان و شهر خود عجله نکنند و مسافرت شبانه نداشته باشند.