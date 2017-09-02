دفاع مقدس در روزمرگی مسئولان گم نشود/ضرورت بیان واقعیت جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح شنبه در ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان بیان کرد: دفاع مقدس یک ملاک است و پیام های متفاوت و زیادی دارد.

وی با بیان اینکه باید پیام های دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته و به نسل جوان نیز منتقل شود، گفت: مردم و دستگاه های اجرایی در گرفتاری ها و روزمرگی ها، دفاع مقدس را فراموش نکنند.

حسینی حفظ حاکمیت نظام و استقلال را از جمله پیام های دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس پشتوانه ای قوی و سنگین برای انقلاب بوده که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: هنر دستگاه ها در همه بخش ها و سازمان های این است که پیام دفاع مقدس را حفظ کرده و به جامعه منتقل کنند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس عزت و افتخاری بزرگ برای نظام است، گفت: باید این دفاع با همان جامعیت و استقلال نیز حفظ شود.

حسینی با تاکید بر اینکه دستگاه های ذیربط بستر انتفال مفاهیم دفاع مقدس به جامعه را فراهم کنند، اظهار کرد: بخش فرهنگی و آموزش باید با جدیت بیشتری پای کار باشد.

وی با اشاره به برنامه های کنونی دشمن و جنایت های داعش بیان کرد: باید در اینگونه شرایط، فرهنگ دفاع مقدس را بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم.

تبلیغات محیطی دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد

حسینی با بیان اینکه باید به لحاظ فکری و سخت افزادی نیز آمادگی داشته باشیم، گفت: همچنین باید با گفتمان جدید، با نسل جدید جامعه تعامل برقرار کنیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: دشمن در انجام برنامه هایش به کسی رحم نمی کند و باید همواره نیز آماده باشیم.

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس بیان کرد: باید طی این ایام تبیین نقش رهبری در دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با تاکید بر اینکه همچنین تبلیغات محیطی و آماده سازی فضای شهری در هفته دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: همچنین باید واقعیت های دفاع مقدس برای جوانان بازگو شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی باید در جامعه نمود پیدا کند و تنها در مرحله شعار نباشد.