ذخایر نفت استراتژیک چین روبه افزایش است/تهدیدی برای اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، چین از یک دهه گذشته، ذخیره سازی نفت خام استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما بزرگی مخازن ذخیره سازی آن همچنان، بصورت محرمانه باقی مانده است.

این در حالی است که با توجه به تصاویر ماهواره ای و نیز برآورده های انجام گرفته از میزان محموله های نفتی ارسال شده به چین، می توان تا حدودی میزان آن را برآورد کرد.

در همین حال شرکت فناوری «سیلیکون ولی» اعلام کرد، انتظار می رود چینی ها ۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام تا ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی ذخیره کرده باشند که این رقم، بیشترین میزان برآورد از ذخایر نفت خام چین تا کنون محسوب می شود.

همچنین از آن زمان به بعد، میزان انباشت ذخایر نفتی چین روبه افزایش است و احتملا متجاوز از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا باشد که رقم ۶۷۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه تا هجدهم ماه گذشته میلادی ثبت شده است.

بر همین اساس، در سال جاری میلادی میزان واردات نفت خام به چین به یک رکورد تبدیل شده است و به گفته تحلیلگران بازار، بطور میانگین روزانه در حدود ۸ میلیون بشکه نفت خام به چین ارسال شده است.

این در حالی است که بیشتر آنها، در مخازن چینی ها ذخیره می شود و بزودی تمامی مخازن آنها پر می شود و موج نگرانی را برای اوپک در راستای کنترل قیمت بهمراه خواهد آورد.